Leseratten können auch singen

Blau ist die vorherrschende Farbe auf dem Kirchplatz und der Steinberggasse. Hunderte Kinder mit blauen Lesesommer-T-Shirts wuseln durch die Gassen. Sie alle haben in den letzten Wochen an 30 oder mehr Tagen mindestens 15 Minuten gelesen und dafür als Belohnung ein T-Shirt mit Lesedrachen erhalten.

Um 15.30 Uhr folgt der Höhepunkt: die Verlosung der Hauptpreise auf der grossen Bühne. Hoffen dürfen all jene, die den Lesepass eingereicht und noch keinen der kleineren Preise (Bücher, Gutscheine, Süssigkeiten) gewonnen haben.

«Das ist ein toller Anblick, eine ganze Steibi voll Leseratten.»Michael Künzle,

Stadtpräsident

Die Verlosung übernimmt Michael Künzle, «de Chef vo allem da», wie Moderator Tom Gisler sagt. Dieser Einsatz als Glücksfee sei für ihn immer ein Highlight, so Stadtpräsident Künzle: «Das ist ein toller Anblick, eine ganze Steibi voll Leseratten.» Selber komme er nicht so oft zum Lesen. «Es liegen zwar Bücher auf meinem Nachttisch, aber manchmal liegen sie sehr lange.»

Erstklässler räumen ab

Ist Zufall oder will der Stadtpräsident die jüngsten Leseratten besonders motivieren? Fast alle Preise gehen an Erstklässlerinnen und Erstklässler. Auch die besonders begehrten Preise wie das iPad oder das Velo.

Die Band Marius & die Jagdkapelle feiert mit über tausend Kindern den Abschluss des Lesesommers in der Steinberggasse. Bild: Madeleine Schoder

Das Lesesommer-Abschlussfest findet in diesem Jahr erstmals in der letzten Sommerferienwoche statt. «Wir befürchteten, dass zahlreiche Kinder noch in den Ferien sind. Aber wenn ich mir den Aufmarsch ansehe, habe ich das Gefühl, dass die Ferien kein Nachteil sind», sagt Projektleiterin Christl Göth von den Winterthurer Bibliotheken. Vielleicht hätten sogar fast mehr Eltern Zeit gehabt, ihre Kinder in die Stadt zu begleiten. Die Teilnehmerzahlen waren gut, wenn auch etwas weniger hoch als bei der letzten Austragung. Angemeldet haben sich 2421 Kinder, 1457 davon haben den Lesepass wieder abgegeben. «Das ist angesichts der Ferien sehr erfreulich und entspricht den 60 Prozent, die wir auch in anderen Jahren hatten», so Göth.

Um die Belohnung wird so oder so niemand gebracht. Kinder, die noch in den Ferien sind, dürfen sich von einem Freund oder einem Familienmitglied vertreten lassen.

Konzert als Geschenk für alle

Die Steinberggasse ist jedenfalls trotz Ferien sehr voll — wohl auch, weil das Wetter mitspielt und als Zugabe ein Konzert mit Marius und der Jagdkapelle wartet. Die Band um den Naturpädagogen Marius Tschirky versteht es, die Kinder miteinzubeziehen. Auch jene, die nach der Preisvergabe schon enttäuscht abzotteln wollten, kommen auf ihre Kosten. Beim Lied «Katkus» gibt es für einige Kinder sogar die Chance, auf der Bühne mitzutanzen. Und beim Song über die Eltern («wer tuet flueche, wer tuet umerueche: de Papi») singen die Kinder schon nach kurzer Zeit lauthals mit. (Der Landbote)