«Lies!» zurück auf Winterthurs Strassen?

Mehrere unbekannte Personen sind in Winterthur mit Schildern unterwegs mit der Aufschrift «Islam einfach und kurz erklärt». Sie sprechen Passanten in der Altstadt an und verteilen Broschüren. Wer hinter der Aktion steckt ist nicht bekannt – wer keinen Stand aufstellt braucht in Winterthur keine Bewilligung – doch das Vorgehen erinnere an die fundamentalistische Lies!-Organisation, sagt Georg Ott Schmid vom Verein Relinfo gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen von SRF. «Die Botschaft, der Islam lasse sich ‹einfach und kurz› erklären, ist eine typische Werbeaussage des Salafismus», wird Ott zitiert.

Im Kanton verboten

Die Koranverteilungsaktionen von «Lies!» sorgte für rote Köpfe. Vor gut einem Jahr gab der Kanton Zürich die Empfehlung ab, solche Aktionen zu verbieten. Dies zeigte Wirkung: Seither sind die Stände von den Strassen im ganzen Kanton verschwunden - bis neulich in Winterthur. Aus Zürich sind derzeit keine ähnlichen Fälle bekannt. (far)