Linke Politiker wollen Eurobus-Privilegien kippen

Winterthur verlangt gerne Gebühren, so scheint es. «Tages­gebühr für Festbeizen und Verkaufsstände an der Chilbi»: 10 Franken pro Quadratmeter, «Benützungsgebühr für Maroni-Verkaufsstände, Bereich Altstadt»: 1125 Franken pro Monat. «Strassenmusikanten, Clowns und Pantomimen, Gruppen mit mehr als zwei Personen»: 50 Franken pro Tag. Dies nur drei von vielen hundert Einträgen in der Gebührentabelle der Stadtpolizei.Nicht zahlen müssen dagegen die internationalen Carunternehmen, die an der Lagerhausstrasse bei den Archhöfen Passagiere ein- und aussteigen lassen. In Zürich bezahlt Eurobus 22 000 Franken pro Jahr, in Winterthur: nichts. Begründung der Stapo: Die Busse parkieren nicht, sie halten nur, darum bestehe «kein gesteigerter Gemeingebrauch».

Linke Politiker haben diesem Gebührengeschenk nun den Kampf angesagt. Felix Steger (SP) und Reto Diener (Grüne) entschieden sich für eine schriftliche Anfrage, das schwächste parlamentarische Mittel, allerdings nur, damit es schnell geht, wie Steger auf Anfrage sagt: «So muss der Stadtrat innert drei Monaten antworten. Wir behalten uns ­weitere Schritte vor.»

«Habe nichts gegen Eurobus»

Aufmunitioniert haben sich die Politiker mit «Land­bote»-Artikeln zum Thema und einer Internetumfrage, derzufolge 62 Prozent gegen die Privilegien der Buskonzerne sind. Er habe nichts gegen Eurobus, versichert Steger. «Das ist immerhin öffentlicher Verkehr und gibt einem die Möglichkeit, günstig zu reisen, was ich als sozialer Politiker unterstütze.» In Dänemark habe er selbst schon solche Angebote genutzt. Jedoch: Trotz der starken Regulation konkurrenziere Eurobus die SBB, was nicht angehe, denn die Bundesbahnen böten Service public, Eurobus dagegen biete nur profitable Strecken an.

Zumindest, so fordert Steger, sollen die Car­betriebe fortan für die Kosten aufkommen, die sie der Stadt generieren. Auch der von den Carunternehmen verursachte Verkehr sei nicht zu unterschätzen, namentlich auf der Technikum- und der Unteren Vogelsangstrasse, meint Steger, der in der Breite wohnt.

Der SP-Politiker glaubt nicht, dass die nun linksdominierte Stadtregierung das Anliegen von sich aus aufnimmt. Zuständig sei das Polizeidepartement von Barbara Günthard (FDP) mit seiner «bekannten Verzögerungstaktik». Nach den Sommerferien, wenn die Antwort des Stadtrats auf seine Anfrage vorliege, will Steger darum mit den grünliberalen Mehrheitsbeschaffern im Parlament diskutieren, wie man eine Anpassung der Gebührenordnung erreichen könnte. (Landbote)