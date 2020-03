Low-Budget Lösung für einen Unfallschwerpunkt

Maximal 400 000. Für diesen Betrag soll eine Sicherheitssanierung des Etzbergkreisels möglich sein. Das geht aus einem aktuellen Stadtratsbeschluss hervor. Der Kreisel unweit der Tennishalle Grüze, an dem sich die Seenerstrasse und die Grüzefeldstrasse kreuzen, gilt seit Jahren offiziell als Unfallschwerpunkt (Kasten). Und entsprechend lange schon wird über eine Entschärfung diskutiert.

Im letzten Jahr bezifferte der Stadtrat in einer Antwort auf ein von den Grünen lanciertes Postulat die Kosten für eine Sanierung auf rund 1,5 Millionen Franken - eine stattliche Summe, wenn man bedenkt, dass am Kreisel wegen einer Werkleitungssanierung erst kürzlich umgebaut wurde. In der Folge gingen bei ihm zwei Einzelinitiativen aus Seen ein mit der Forderung, der Kreisel sei günstiger umzubauen.

Optische Verschmälerung

Diesem Anliegen hat der Stadtrat jetzt Rechnung getragen. Er hat für die Sicherheitssanierung eine Low-Budget-Lösung gefunden. Laut einem Bericht des Zürcher Ingenieursbüros B + S AG kann die Durchfahrtgeschwindigkeit im Kreisel durch die optische Verschmälerung der Fahrspur im Kreisel auf 5 Meter und die bauliche Verschmälerung der Einfahrten auf 3,5 respektive 4,75 Meter erheblich verringert werden. Damit wäre eine der Hauptursachen für die Unfälle behoben.

Als weitere Änderungen schlägt das Ingenieurbüro eine bessere Verkehrsführung für Radfahrer vor. Dank Markierungen könnten diese sichtbarer gemacht und kritische Überholmanöver verhindert werden. Den Fussgängern soll eine Verbreiterung der Mittelinsel auf der südlichen Seite der Seenerstrasse mehr Sicherheit bringen. Und zum Schluss schlägt der Bericht auch behindertengerechte Haltekanten für den Bus vor.

Die Kosten beziffert das Büro auf 150 000 bis eben maximal 400 000 Franken. Bis auf die Mittelinsel würden keine Verkehrsflächen angerührt, die bei der Werkleitungssanierung gerade erst neu gemacht wurden, wodurch für die Stadt ein gewisser Rechtfertigungsdruck entfällt. Einen Zeitplan für die Umsetzung gibt es noch nicht. Der Stadtrat hat das Departement Bau beauftragt, das konkrete Bauprojekt auszuarbeiten.