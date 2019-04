Die erste Anprobe im Kirchgemeindehaus Veltheim ist ein Gewusel. Ronja Rüegg und Alexandra Füllemann stehen vor der Kostümbildnerin, die ihre Kleider begutachtet und daran herumzupft. Die zwei 13-jährigen Mädchen spielen auf dem szenischen Stadtrundgang zwei Jungen, die verspätet in die Schule kommen. Die Flyer mit Rollenangeboten hätten sie im Kirchgemeindehaus gesehen, sagt Ronja. Und Theater hätten sie schon immer gerne gespielt, ergänzt Alexandra. Astrid Weniger, die Kostümbildnerin, kontrolliert ob sich Fehler beim Erscheinungsbild eingeschlichen haben. «Man darf keine Schmuckstücke oder Markenkleider sehen», sagt Weniger. Auch Brillen seien «eher unerwünscht». Besser trage man für den Rundgang Kontaktlinsen.

Diakonie erklären

«Natürlich werden heute viele Aufgaben, wie Krankenpflege, Fürsorge für soziale Schwache oder Hilfe für Menschen in einer Notlage vom Staat übernommen, aber niemals kann der Staat all diese Aufgaben übernehmen. Die Kirche hat mit der Diakonie immer einen wichtigen Auftrag, denn der Mensch braucht nicht nur Kleider, Essen oder Geld, sondern auch Mitmenschen, die Anteil nehmen, ihm zuhören oder ihn tragen.» So wird im Textbuch zu den Auftritten szenisch der Begriff Diakonie erklärt. Die Rundgänge finden unter anderem im Rahmen des Reformationsjubiläums statt, aber wollen auch Einblicke in die Geschichte der Diakonie, den christlichen Dienst am Menschen, gewähren.

Konzipiert haben die Rundgänge der Theaterpädagoge Stephan Lauffer und der Historiker Peter Niederhäuser. Lauffer hat die Spielszenen geschrieben, Niederhäuser den historischen Kontext erarbeitet. Die ersten Besprechungen mit dem Diakonatskonvent der Stadt Winterthur hatten im Herbst 2017 stattgefunden. Im Frühling 2018 legten Niederhäuser und Lauffer die Stationen des Rundgangs fest und begannen, Schauspielerinnen und Schauspieler zu suchen. Die Proben fingen im Februar 2019 an und dauern noch bis zur Premiere am 12. Mai.

Die Rundgänge führen durch sechs Stationen in der Altstadt und behandeln gesellschaftliche Themen der Reformation vor 500 Jahren wie die Fürsorge für Kranke und Bedürftige, die Abschaffung der Seelenmesse oder das Verbot der Bettelei. Vieles wird in kleinen Szenen anschaulich dargestellt. Anderes erläutert Historik Niederhäuser, der den Rundgang begleitet. Spannend seien auf jeden Fall das Zusammenspiel von Schauspiel und Geschichte, aber auch die Lokalisierung von Geschichte: Plötzlich bekämmen Orte in der Stadt eine neue, historische Bedeutung. «Und selbstverständlich sind die Einzelschicksale hinter diesen Geschichten, ob die Bettlerin oder die Nonne, der Schüler oder die Pfarrfrau, immer wieder faszinierend.» Hinweis:

Die Rundgänge sind von Mai bis September jeweils sonntags ab 14 Uhr, dauern 90 Minuten und sind kostenlos. Anmeldung via kirche.oberi@zh.ref.ch oder telefonisch unter 052 242 28 81.