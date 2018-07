Mann ergaunert 1000 Franken am Bancomat

Mit einer vergessenen Bankkarte hat ein Mann Anfang Juni an einem Bankautomaten 1000 Franken abgehoben. Eine Frau hatte am Bancomat ihren Kontostand abgefragt und ausgedruckt. Danach eilte sie weg - ohne daran zu denken, dass ihre Karte noch im Gerät steckte und sie noch eingeloggt war. Der 54-Jährige hatte sie dabei beobachtet und die Situation ausgenutzt.

Am Dienstag, knapp anderthalb Monate nach dem Bargeldbezug, entdeckten nun Stadtpolizisten den 54-jährigen Mann am Bahnhof Winterthur. Sie identifizierten ihn unter anderem dank Kameraaufnahmen. Der Mann zeigte sich auf der Wache in der ersten polizeilichen Befragung geständig, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte. (far/sda)