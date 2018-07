Mann rammt Pfeiler in Parkhaus

Der Unfall ereignete sich vor vier Tagen, aber die Spuren sind nach wie vor ersichtlich: Im Teuchelweiher-Parkhaus ist am Sonntagnachmittag, ein Autofahrer mit grosser Wucht in einen Pfeiler hineingefahren. Ausgestreutes Sägemehl zum Binden des beim Unfall ausgelaufenen Öls und Lackspuren am Pfeiler, zeugen von dem Missgeschick.

Sachschaden an Pfeiler und Auto

Gemäss Auskunft der Stadtpolizei hat sich der Lenker beim Aufprall leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Offenbar hatte er den roten Pfosten übersehen. Sowohl am Auto als auch am Stützpfeiler entstand Sachschaden in noch zu beziffernder Höhe. (huy)