Mann sticht nach Drogenkonsum auf Kollegen ein

In Winterthur ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem Messerangriff gekommen. Nach gemeinsamem Drogenkonsum haben sich zwei junge Männer in einem Hotelzimmer gestritten. Dabei zückte einer der beiden, ein 25-jähriger Schweizer, ein Messer und verletzte seinen Bekannten am Arm.

Der verletzte 29-Jährige, ebenfalls Schweizer, meldete sich am Dienstag um 5 Uhr morgens bei der Polizei und gab an, dass er während eines Streits angegriffen worden sei.

Ohne Fahrausweis und unter Drogen gefahren

Einer Patrouille fiel kurz darauf ein Motorrad ohne Kontrollschild auf. Die Polizisten konnten es anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den Gesuchten Täter handelte. Der 25-Jährige hatte gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei keinen Fahrausweis.

Es besteht zudem dringender Verdacht, dass der Täter das Motorrad unter Drogen gelenkt hat. Ausserdem ist unklar, wie er zum Fluchtfahrzeug kam. Der Mann wurde deshalb vorläufig festgenommen.

