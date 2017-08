Mehr Geld für Gassenarbeit

Bisher bekam der Verein Subita von der Stadt jährlich 95 000 Franken, künftig sollen es 135 000 Franken sein, damit eine Praktikantin oder ein Praktikant die Sozialarbeiter unterstützen kann. Die Leute von Subita sind seit 23 Jahren im Auftrag der Stadt unterwegs, um sich um Menschen am Rand der Gesellschaft zu kümmern. Diese halten sich oft in der Innenstadt auf: am Bahnhof und in Parks oder auch vor Einkaufszentren mit Alkoholgeschäft.

Bei den Klienten der Subita-Leute handelt es sich vorwiegend um erwachsene Personen; im Gegensatz dazu ist die Mojawi, die ebenfalls privat organisierte mobile Jugendarbeit, auf eine jüngere Klientel ausgerichtet. Über den städtischen Beitrag an die Mojawi entscheidet der Gemeinderat am kommenden Montag. Die Beitragserhöhung an die Gassenarbeit Subita geht nun in die Vorberatung, wobei die Parteien Stellung beziehen werden.

Deeskalierende Wirkung

Der Stadtrat schreibt in seiner Mitteilung, die Subita leiste «präventive Arbeit im öffentlichen Raum, indem sie problematische Entwicklungen frühzeitig erkennt und deeskalierend wirkt». Eine Praktikumsstelle garantiere dabei, dass man stets zu zweit unterwegs sein können, womit man «in heiklen Situationen besser reagieren» könne. (mgm)