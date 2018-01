Mehr Geld fürs Kantonstheater – knarrende Stühle verschwinden

Das kantonalzürcherische Theater profitiert gleich zweimal von zusätzlichem Geld. Erstens hat das Kantonsparlament gestern die Jahresbeiträge von bisher 2 auf nun 2,3 Millionen Franken ­erhöht (Rahmenkredit für sechs Spielzeiten neu 13,8 Millionen Franken). Zweitens wurde die Entnahme von 900 000 Franken aus dem Lotteriefonds für den Ausbau der Infrastruktur und der Bühnentechnik genehmigt. Aus dem zweiten Topf soll unter ­anderem eine Neubestuhlung des grösseren von zwei Räumen am Theatersitz in der Grüze bezahlt werden, in dem jeweils die Erstaufführungen stattfinden. Die alten Stühle stören nach Angaben der Verantwortlichen mit ihrem Knarren bisweilen die Zuschauer und auch die Schauspieler. Wesentlich für das Theater sei ins­besondere die Er­höhung der ­Jahresbeiträge, sagt Verwaltungsleiter Florian Schalit: «Das sichert unsere Zukunft.»

Von den zusätzlichen 300 000 Franken profitiert einmal das Personal, das Lohnerhöhungen erhält, die nach dem politischen Willen jedoch «auf das notwendigste Mass» zu beschränken sind (Regierungsratsantrag), namentlich auf 75 000 Franken total. Weiter ist zusätzliche Werbung geplant sowie die Einstellung eines Theaterpädagogen, der die Kontakte zu den Schulen pflegen soll. Schliesslich führt ein neues Finanzierungsmodell zu Mindereinnahmen: Fortan zahlen die rund 90 Mitgliedsgemeinden keine Pro-Kopf-Beiträge mehr, sondern abgestufte Pauschalbeiträge, was mittlere und grosse Gemeinden entlastet.

Profitheater mit 50 Mitwirkern

Das Theater Kanton Zürich ist eine Wanderbühne mit professionellen Schauspielern und klassischem sowie zeitgenössischem Repertoire. Das Ensemble aus rund 50 Mitarbeitern, wovon 26 fest angestellt, führt Stücke in den Gemeinden und Schulen des Kantons auf; die 120 bis 150 Aufführungen pro Spielzeit besuchten zuletzt total 24 000 Zuschauer.

Am Sitz an der Scheideggstrasse in Winterthur werden die Bühnenbilder gebaut, die Kostüme geschneidert sowie die Stücke ­geprobt und uraufgeführt. Nebst der neuen Bestuhlung sind hier eine Klimaanlage in der Schneiderei sowie ein Welcomedesk am Eingang geplant. (gu)