Mehr Platz auf der anderen Strassenseite

21 Schritte trennen den alten vom neuen Laden Foto Pro Glattfelder. Am 25. Juli hat das seit 90 Jahren in der Marktgasse ansässige Fotofachgeschäft die Seite gewechselt. Aus gutem Grund. Während der alte Laden lang, schlauchförmig und dadurch etwas dunkel war, ist der neue hell und grosszügig. So stehen insgesamt 180 Quadratmeter zur Verfügung, rund 130 mehr als vorher.Laut Filialleiterin Erica Adjovi war man schon lange auf der Suche nach grösseren Räumlichkeiten: «Dass wir jetzt so nahe etwas gefunden haben, ist ein glücklicher Zufall.» So sei es möglich gewesen, ohne Lieferwagen zu zügeln, und die Leute würden die neuen Räume problemlos finden. Obwohl noch einige Winterthurer in den Sommerferien sind, gab es laut Adjovi in den ersten Wochen deutlich mehr spontane Kundschaft als vorher. «Die Räume sind einfach einladender.»

Beim Sortiment habe man nicht viel geändert. «Wir können aber alles besser präsentieren.» Zudem habe man mehr Printstationen aufgestellt, an denen sich Bilder direkt vom Handy oder anderen Speichermedien in Fotoqualität ausdrucken lassen.

Im Obergeschoss hat das Geschäft ein neues Fotostudio eingerichtet, das ebenfalls deutlich grösser ist als das alte. Im Untergeschoss befindet sich weiter ein Raum für die Fotoschule. Beide Räume sind per Lift erreichbar. «So können im Gegensatz zu früher auch Leute mit einer Gehbehinderung die Angebote nutzen», sagt Adjovi.

Der Preisdruck ist hoch

Während andere Fotogeschäfte wie etwa Foto Steiner in den letzten Jahren dem digitalen Wandel Tribut zollen und schliessen mussten, baut Glattfelder aus. Spürt man den digitalen Wandel und das Internet nicht? «Doch», sagt Adjovi. Insbesondere der Preisdruck sei nach wie vor gross. «Aber wir bieten mit unseren Dienstleistungen wie erweiterten Garantieleistungen, dem Sensor-Reinigungs-Pass und einer Beratung vor und nach dem Kauf einen deutlichen Mehrwert, sodass der Kunde die Gewähr hat, die richtige Kamera auszuwählen.»

Fotozubehör verkaufe sich zudem nach wie vor gut und auch die Nachfrage nach Premium-Kameras sei vorhanden. Bei Foto Pro Glattfelder haben Kunden zudem die Möglichkeit, ihre Ausrüstung mit geprüften Occasionen günstig zu erweitern. «Die klassische Kompaktkamera dagegen wird von den Smartphones nach und nach abgelöst», sagt Adjovi. Entsprechend habe man sich angepasst. So biete man etwa Produkte zur mobilen Stromversorgung oder anderes Handyzubehör. (mif)