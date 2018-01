Mehr Schulraum für Iberg

Sennhof und Aussenwachten

Neu zwei Schuleinheiten

Bislang waren Sennhof und die Aussenwachten in einer Schuleinheit zusammengefasst. Die Zentralschulpflege hat nun im Dezember einen Antrag der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach genehmigt, auf das Schuljahr 2018/19 daraus zwei Schuleinheiten zu schaffen.



Gemäss Kreisschulpflegepräsident Ruedi Ehrsam war es teils schwierig, die unterschiedlichen Kulturen der relativ weit auseinanderliegenden Schulen zusammenzuführen. Eine Evaluation habe ergeben, dass es am besten sei, die Einheiten zu trennen und zwei Schulleitende einzusetzen. Nur die Betreuung bleibt in Sennhof konzentriert.



Die Trennung soll es ermöglichen, aus Sennhof eine Quims-Schule (Qualität in multikulturellen Schulen) zu machen. Schulen mit einem hohen Anteil Fremdsprachiger können zusätzliche Angebote zur Verfügung stellen und erhalten vom Kanton Beiträge.