Mehrere Verkehrsunfälle am Osterwochenende

Die Unfallserie begann am Karfreitagabend gegen 21.10 Uhr. Wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 74-jähriger PW-Lenker auf der Technikumstrasse, vom Bahnhofplatz kommend, Richtung Holderplatz.

Dabei übersah er auf Höhe der Turmhaldenstrasse eine 22-jährige Fussgängerin, die die Strasse auf dem Fussgängerstreifen von rechts nach links überqueren wollte. Die Fussgängerin wurde vom Auto frontal erfasst und gegen die Frontscheibe geschleudert. Mit zunächst unbestimmten Verletzungen wurde die Frau ins Kantonsspital Winterthur gefahren. Dort stellte sich heraus, dass sie nur leicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5‘000 Franken.

Inline-Skater angefahren

Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Wülflingerstrasse, Höhe Lindenplatz, ein Verkehrsunfall mit Körperverletzung zwischen einem PW-Lenker und einem Inline-Skater. Wie die Stadtpolizei mitteilt fuhr der 42-jährige Autolenker dabei auf der Wülflingerstrasse stadteinwärts. Ein 23-jähriger Inline-Skater überquerte gleichzeitig die Strasse auf dem Fussgängerstreifen, aus Sicht des PW Lenkers direkt nach dem Lindenplatz von links nach rechts. In der Folge kam es zur Kollision wobei sich der Inline-Skater einen Handbruch zuzog. Der Verletzte wurde vom Autofahrer direkt ins Kantonsspital Winterthur gefahren. Am PW entstand ein Sachschaden von rund 2‘000 Franken.

Drei leicht verletzte junge Frauen

Am frühen Sonntagmorgen, um zirka 05.15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Reitplatzstrasse in Richtung Sportplatz Töss. Im Auto befanden sich noch vier weitere Personen im Alter von 18 und 19 Jahren. Aus bis dato unbekannten Gründen verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam nach links von der Strasse ab und fuhr rund 40 Meter weit in den Wald hinein. Dabei prallte das Fahrzeug gegen keinen Baum, es wurde jedoch durch Baumstrünke stark beschädigt. Durch den Unfall wurden drei Mitfahrerinnen verletzt und zur Kontrolle durch die Ambulanz ins Spital gefahren. Alle drei Frauen wurden nur leicht verletzt und konnten das Spital gleichentags wieder verlassen. Am Auto entstand Totalschaden.

Beim Fahrzeug wurde der Unterboden durch den Unfall beschädigt, wodurch Öl ins Erdreich geriet. Aus diesem Grund musste die Feuerwehr und Mitarbeiter des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft aufgeboten werden.

Vier weitere Unfälle mit 15'000 Franken Sachschaden

Ausserdem ereigneten sich über das Osterwochenende auf Stadtgebiet vier weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden, wobei an den Fahrzeugen Schäden in der Höhe von rund 15‘000 Franken entstanden. (ani/Stapo Winterthur)