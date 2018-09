«Meine Erfahrung ist: Es geht alles wahnsinnig langsam»

Der Wechsel im Bauamt wird nirgends so deutlich wie in der Verkehrspolitik. Das bestätigte sich auch heute, als Christa Meier (SP) die Medien im Forum Architektur zur 100-Tage-Bilanz empfing.

Es war ein schnörkelloser Empfang, insofern als Meier auf allen Überfluss verzichtete, von Begleitpersonen aus dem Departement bis hin zu einem Apéro. Das Gespräch stand im Vordergrund. Auf die Frage, wo denn ihre Medienleute seien, sagte sie lapidar: «Die müssen arbeiten.»

Tempo beim Langsamverkehr

Aber eben, die Verkehrspolitik: Es war dieses Thema, das Meier im Gespräch am runden Tisch mit den Medien am ehesten konkretisierte. Sie wolle den Velo- und den Fussgängerverkehr fördern, sagte sie, und verwies auf die neue Tempo-20-Zone auf der Strasse zur Kesselschmiede.

«Ich bin einfach in den Pool gesprungen und losgeschwommen.»Christa Meier,

Bauvorsteherin (SP)

Ihr Vorgänger Josef Lisibach (SVP) hatte an seiner 100-Tage-Bilanz vor rund vier Jahre noch eine ganze Liste von Langsamverkehrsprojekten präsentiert, die er auf die lange Bank schieben müsse – aus Kostengründen. Ist jetzt einfach eine andere Ideologie massgebend? Meier liess sich nicht auf die Frage ein.

Das Baudepartement habe für die Planung des Veloverkehrs eine Stelle mehr zur Verfügung, die ihr der Gemeinderat bewilligt habe. Die Ausgangslage sei also günstiger als damals für Lisibach. Auch sei im Gesamtstadtrat die Bereitschaft gewachsen, mehr Bewegung in den Langsamverkehr zu bringen.

Die Kollegialität wahrte Meier auch gegenüber ihrer Amtskollegin im Sicherheitsdepartement. Zwei Vorlagen mit erheblichen Auswirkungen auf die Verkehrsplanung werden von Barbara Günthard-Maier (FDP) erwartet, eine betrifft die Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, also Parkplatzgebühren, eine andere die flächendeckende Einführung der blauen Zone.

Lassen diese Projekte nicht zu lange auf sich warten? «Meine Erfahrung der ersten 100 Tage ist: Es geht immer alles wahnsinnig langsam», sagte Meier. In der Umsetzung habe sich die Stadt formell aber an alle Schritte zu halten. Passierten Fehler, dauere alles nur noch länger. Sie gebe zu, manchmal sei sie immer noch etwas ungeduldig.

Lange dauert es auch, bis der neue besetzte Stadtrat mit seiner links-grünen Mehrheit Fahrt aufnimmt. In den letzten Wochen waren Stadtratsentscheide rar. «Wir haben uns sehr stark mit den Legislaturzielen befasst», sagt dazu Meier. In wenigen Tagen nun soll der neue Kurs vorgestellt werden. Ist Michael Künzle (CVP) noch Kapitän auf diesem Dampfer? «Er leitet das Gremium, ja. Aber er ist nur Primus inter pares, erster unter gleichen», so Meier.

Von der Wahl überrascht

Lange kreiste das Gespräch um ihren Rollenwechsel, von der Leiterin der Spitalschule zur Bauvorsteherin. Mit dem KSW hatte sie nichts vorbesprochen. «Ich hatte ganz ehrlich einfach nicht mit der Wahl gerechnet.»

So sei sie am Montag nach der Wahl kurzerhand zum Personalverantwortlichen marschiert. «Er hat mich schon im Gang erwartet.» Das KSW sei ihr dann mit einer verkürzten Kündigungsfrist entgegengekommen. So blieb ein Monat für Ferien und um sich vorzubereiten.

Über ihren Start sagte Meier: «Ich bin einfach in den Pool gesprungen und losgeschwommen». Die Vielfalt der Themen, die kompetenten Mitarbeiter und die schiere Zahl von Tiefbauarbeiten – das alles habe sie am meisten beeindruck.

Allzu glamourös ist das Stadtratsleben hingegen nicht, wenn man Meier glauben will. Bei den Stadtratssitzungen gebe es Gipfeli, Kaffee und manchmal ein Birchermüesli. Und an der Klausur Ende der Sommerferien am Bodensee entschied sich der Stadtrat zu einer gemeinsamen Abendunternehmung: Es wurde Minigolf gespielt.

(Der Landbote)