Metzgerei Gubler soll verkauft werden

Wer in den letzten Tagen in der Metzgerei Gubler eingekauft hat, weiss es möglicherweise bereits: Die Metzgerei soll verkauft werden. Sechs Mitarbeitende und ein Lernender sind betroffen. Sie erhielten die Kündigung per Ende Januar, ihre Zukunft ist ungewiss.

Seit Juli 2015 besitzt die Kauffmann AG die Metzgerei Gubler an der Stadthausstrasse. Das Unternehmen mit Sitz im Kanton Schwyz beschäftigt nach eigenen Angaben 184 Mitarbeitende verteilt auf 16 Filialen in sieben Kantonen. Jetzt möchte der Geschäftsführer, Walter Gfeller, die Winterthurer Filiale offenbar verkaufen. Er ist in den Ferien und war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Dem Vernehmen nach wird die Metzgerei «Ziegler delikat essen AG» mit Sitz in Zürich die Filiale übernehmen. Ob und wie viele Mitarbeiter übernommen werden, ist zur Zeit nicht bekannt. (Landbote)