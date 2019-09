Mit 23 Rappen für ein Schulheft weiterhelfen

Die Politik spielt mit: Kinderdorf für Mädchen geschlossen

Sieben Jahre lang führte der Verein Arunachala Village School neben der Schule in Vediyappanur auch ein Kinderdorf für Mädchen, das Sarasvathi Childrens Village. Im Kinderdorf fanden 36 Mädchen eine sichere Unterkunft. Insbesondere Mädchen aus den untersten Schichten sind in Indien stark gefährdet Opfer von Missbrauch und Menschenhandel zu werden. Diesen Mädchen liess der Verein nicht bloss eine gute Schulausbildung zugute kommen, sie wohnten auch im Kinderdorf. So sollte auf lange Sicht die Stellung der Mädchen und Frauen in der Gesellschaft verbessert werden.



Im vergangenen Februar musste das Sarasvathi Childrens Village jedoch geschlossen werden. Immer neue Gesetze und Regulierungen hätten sich die Behörden einfallen lassen, sagt Vereinspräsident Andreas Frei. Einerseits, weil sie Bestechungsgelder erwarteten. Es seien aber auch absurde Forderungen aufgestellt worden, wie die nach einer Liste mit den Menstruationszyklen der Mädchen. Frei führt den Druck auf das Projekt auch auf die hindu-nationalistische Partei von Premierminister Narendra Modi zurück. Aus dem Ausland finanzierte private Projekte würden zunehmend als Einmischung in innere Angelegenheiten und Kritik an Indien verstanden. Der Druck sei schliesslich so gross geworden, dass der Verein zusammen mit den Schulleitern beschlossen habe, das Kinderdorf vorerst still zu legen, sagt Frei. «Wir betreuen die Mädchen weiter, mussten sie aber bei Verwandten unterbringen und bei Familien, die mit uns zusammenarbeiten.»



Greenpeace India im Visier



Den Druck von Modis hindu-nationalistischer Partei spürt nicht nur die Arunachala Village School. Der indischen Sektion der Umweltorganisation Greenpeace wurde Anfang September endgültig verboten, Spenden aus dem Ausland entgegenzunehmen. In Indien regelt ein Gesetz, wer Spenden erhalten darf und wofür diese einzusetzen sind, berichtete kürzlich die NZZ. Das Gesetz sei noch unter Modis Vorgänger verabschiedet worden. Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen bestätigten jedoch, dass sich die Lage seit dem Amtsantritt Modis verschärft habe. In den letzten Monaten sei mehr als 10 000 Organisationen die Zulassung entzogen worden.



«Mit der Schliessung des Kinderdorfes haben wir Druck von der Schulleitung und ihrem Team nehmen können», sagt Frei. Das Areal und die Gebäude des Kinderdorfes würden vorläufig anderweitig genutzt. Die Arunachala Village School sei von der Schliessung des Kinderdorfes für Mädchen nicht betroffen. «Diese untersteht einem anderen Departement und geniesst im Staat Tamil Nadu einen ausgezeichneten Ruf.» (dh)