Mit Volldampf gegen das Unkraut

Das Gefährt, das rund ums Schulhaus Schachen am Rosenberg im Schritttempo durch die Strässchen fährt, schiebt eine weisse Wolke vor sich her. Ist es Rauch? Oder Chemie?

Nein, es ist einfach nur Wasserdampf. Aus dem beweglichen Schwenkarm vorne spritzen Düsen aus kurzem Abstand kochendes Wasser auf die Trottoirkante. Rolf Erb zeigt auf die Gräser und Unkräuter, die in den Ritzen zwischen Asphalt und Randstein wuchern. Sie machen über kurz oder lang den Belag kaputt.

«Wie gekochter Spinat»



Die Gemeinden und Städte wollen sie darum in Schach halten. Und Erbs Firma N.U.P. in Hettlingen und Winterthur hat eine neue Waffe zu diesem Zweck entwickelt, den «Hotspot».

Bisher wurde Unkraut im Strassenraum meist Unkrautvernichter besprüht, etwa dem umstrittenen Glyphosat. Wer auf Chemie verzichten wollte, setzte Abflammgeräte ein, die aber nur oberflächlich wirken, oder mechanische Unkrautbesen, die den Belag beschädigen können.

Bei der Behandlung mit Heisswasser wird die Pflanze mit den Wurzeln abgetötet. «Wie gekochter Spinat», sagt Erb und zeigt auf nassen, verfärbten Kräuter, die schon eine Minute nach der Behandlung schlapp daliegen. In einer Woche fährt ein Fahrzeug mit Spezialbürste vorbei und fegt ihre verwelkten Reste weg.

Geistesblitz dank Teewasser

Auf die Idee mit dem Heisswasser kam Rolf Erb zufällig. «Im Rasen vor der Firma gab es einen braunen Fleck, wo jahrelang nichts wuchs», sagt er. «Ich wusste einfach nicht warum. Eines Morgens beobachtete ich einen Mitarbeiter, der nach dem Tee kochen das restliche heisse Wasser auf genau dieser Stelle ausgoss.»

Erb recherchierte im Internet und stellte fest, dass es vereinzelte wissenschaftliche Studien zum Thema gab. Aber niemand hatte die Erkenntnis in eine Geschäftsidee umgesetzt.

«Ich war schon jung ein Tüftler»



Das wiederum ist Erbs Spezialgebiet. «Ich war schon jung ein Tüftler», sagt er. Der gelernte Landwirt, der am Radhof bei Wülflingen nach wie vor mit seinem Bruder zusammen einen Betrieb besitzt, hatte als junger Mann einst aus einer Laune heraus ein defektes altes Raupenfahrzeug gekauft, es repariert und zum Schilfmäher umgebaut.

Später stieg er ins Geschäft mit Kompost, Holzschnitzeln und Biomasse ein und entwickelte auch dort laufend Verbesserungen. Ewa einen Holzhäcksler, der auch mit Wurzelstöcken voller Steine zurechtkommt, ohne Schaden zu nehmen.

Heute arbeiten zehn Mitarbeiter und zwei Lehrlinge in der Werkstatt seiner Firma N.U.P in Hettlingen. Im leuchtgelb lackierten Fuhrpark finden sich neben Häckslern und Kippern auch Raupenfahrzeuge, die das Zürcher Flughafengelände pflegen, oder ein Mähfloss gegen Seerosen.

Erfolg mit Autobahn-Putzen

In der ganzen Schweiz bekannt wurde N.U.P durch Maschinen, welche die Autobahnränder pflegen. Zuerst baute Erb einen riesigen Sauger für Abfälle, daraus entstanden Böschungsmäher, und Reinigungsmaschinen für den Mittelstreifen. Seine Fahrzeuge sind in der halben Schweiz im Einsatz, die Firma hat Standorte in Luzern und dem Tessin.

Etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt Erbs Firmengruppe, zu der seit einigen Jahren auch der «Stein & Pflanzenhof» auf halber Strecke nach Kemptthal zählt. Aus dem Bauern mit dem Flair für Technik ist ein breit aufgestellter Unternehmer geworden.

Wie der «Hotspot» funktioniert, möchte Rolf Erb nicht im Detail verraten. Nur so viel: die Basis für das Fahrzeug ist ein Gülletrac aus Holland. Durchlauferhitzer bringen das Wasser auf Temperatur. Nicht nur Strassenränder lassen sich damit behandeln.

Eine Bodenplatte mit 25 Zentimeter langen Dornen presst das Heisswasser bei Bedarf auch gezielt in den Erdboden, um die Wurzeln von Neophyten an Böschungen zu zerstören. Und mit rückwärtigen Düsen kann das Wasser über die ganze Fahrzeugbreite verteilt werden, etwa um Kiesplätze zu behandeln. Für Parks und Friedhöfe gibt es auch einen Mini-Hotspot von der Grösse eines Rasentraktors.

Anfragen aus ganz Europa

Nachdem Erb seinen Prototypen 2017 testete und verbesserte, bewährt sich der grosse «Hotspot» heuer im Alltagseinsatz. Das Winterthurer Tiefbauamt ist zufrieden, weitere Städte haben ihn getestet und angefragt. Tatsächlich ist das Interesse am «Hotspot» so gross, dass Erb den Webauftritt wieder vom Netz genommen hat, weil zu viele Nachfragen aus ganz Europa gekommen seien, auch von Nachahmern.

Ob er den «Hotspot» in Kleinserie bauen und verkaufen will, hat Erb noch nicht entschieden. Es wäre das erste Mal. Bisher tragen alle Eigenentwicklungen das leuchtgelbe N.U.P. - Kleid.

(Der Landbote)