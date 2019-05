Mit der virtuellen Achterbahn durch die neue Wohnung

Ein bisschen Nostalgie und ganz viel moderne Technik: Mit der virtuellen Immobilienachterbahn fahren Mieter mit Videobrille im ausgedienten Autoscooter durch Häuser und Wohnungen, die es noch gar nicht gibt. Die Achterbahn ist das neueste Werkzeug im Koffer der Immobilienvermarkter.

Erfunden wurde sie von den Winterthurer 3-D-Designern Christian Hungerbühler und Marcel Lienhard von der Firma Designraum.

«Die Idee kam mir mit der Geschichte aus Holland, wo eine Immobilienfirma für die Besichtigungen eine echte Achterbahn durch ein Wohnhaus gebaut hat», sagt Hungerbühler. Bei einem Treffen mit Investoren und Vermarktern der Überbauung «Im Guss» in Bülach schlug er vor, dies mit virtueller Realität zu tun. «Das gefiel unseren Kunden, auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hatte, wie wir das umsetzen sollten», sagt Hungerbühler und lacht. Doch das treibe ihn an, kreativ zu sein.

Die 3-D-Designer machten sich ans Werk und kauften im Internet den ausgedienten Wagen eines Autoscooters aus den USA. Das orange Mobil mit Holzlenkrad dient den Fahrern als Untersatz im Vintage-Look. Auf den Kopf bekommen sie eine grosse schwarze Brille mit Kopfhörer, und schon gehts auf Tour.

ImGuss_Rollercoaster from DesignRaum on Vimeo.

«Zuerst wollten wir den Wagen unbeweglich machen», sagt Marcel Lienhard. «Doch dann trafen wir an einer Fachmesse Spezialisten für Simulatoren.» Eine glückliche Fügung. Denn die Experten der deutschen Firma Binary-Worlds brachten den orangen Scooter in Bewegung. Designraum stellte die Überbauung digital dar, und schon sausten potenzielle Mieter im Schauraum der Überbauung virtuell durch Wohnungen und Häuser. Privera ist für die Vermarktungsstrategie von «Im Guss» für den Swiss Real Estate Award nominiert, der im Juni verliehen wird.

Bei Wartelisten nicht nötig

Designraum ist häufig involviert, wenn Immobilien vermarktet werden. Mit Visualisierungen, 360-Grad-Ansichten oder eben virtuellen Touren macht das Designraum-Team Häuser und Wohnungen sichtbar, die erst noch entstehen. Neben der Achterbahn gibt es neuerdings virtuelle Wohnungsführungen per Internet. Der Interessent loggt sich von zu Hause aus auf einer Website ein. Ein Mitarbeitender der Immobilienfirma kann sich zuschalten und den Interessenten auf einer virtuellen Tour durch die Wohnung begleiten. «Das ersetzt die reale Besichtigung nicht», sagt Hungerbühler. Aber es könne den Aufwand für Vermieter und Interessenten senken, wenn man nicht vor Ort sein müsse, zum Beispiel auch, wenn die Wohnung abgelegen oder der Interessent im Ausland sei. Die virtuelle Tour gibt einen ersten Eindruck von der Wohnung. So kann der potenzielle Mieter dann entscheiden, ob er sich das neue Heim noch in echt anschauen will.

Marcel Lienhard (links) und Christian Hungerbühler. Bild: Madeleine Schoder

«Die Vermarkter müssen einen immer grösseren Aufwand betreiben, um Überbauungen zu füllen», sagt Hungerbühler.

Vor allem, wenn die Lage nicht top und die Konkurrenz mit anderen neuen Wohnungen gross sei, wie das in so genannten Trendquartieren häufig der Fall sei. In der Stadt Zürich oder im Zentrum von Winterthur gebe es oft schon Wartelisten für Wohnungen. «Da kann man sich aufwendige Vermarktungsmassnahmen sparen.»

Aber an Orten wie Neu-Hegi oder eben in Bülach, wo zudem in kurzer Zeit Hunderte neue Wohnungen auf den Markt kämen, sei doch einiger Aufwand nötig. Das Problem kennen alle Architekten: «Die meisten können sich allein mit Plänen nicht vorstellen, wie ein Objekt später aussehen wird», sagt Lienhard. Animationen und Visualisierungen helfen da. «Und die Leute wollen etwas erleben.» (Landbote)