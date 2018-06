Mit harten Jungs auf Auslandsfahrt

Das Ritual ist jedes Mal dasselbe. Eine Stunde, bevor die Reise losgeht, setzt sich David Berger, Captain der zweiten Mannschaft des Rugby Clubs Winterthur und Gemeinderat der Alternativen Liste, mit seinem Gepäck ins La Cyma bei sich um die Ecke und trinkt einen Kaffee. «Wenn ich beim ­Packen etwas vergessen habe, kommt mir das in den Sinn, und ich kann es noch holen», erklärt er.

Diesen Dienstag hat er allerdings an alles gedacht. Fast 40 Stunden dauert die Reise. Per Zug fährt er über Wien nach Warschau. Nach einem Zwischenstopp geht es weiter nach Minsk in Weissrussland. Am Montag spielt sein Club dort gegen Busly, eine Selektionsauswahl aller weissrussischen Clubs – quasi die Nationalmannschaft. Es ist ein Länderspiel ohne offiziellen Charakter, dafür mit Rahmenprogramm. Die anderen knapp 30 Spieler aus Winterthur kommen am Freitag mit dem Flieger nach. Berger nimmt, wenn möglich, immer den Zug – wegen der Umweltbilanz.

Dimitri, der Hausgast

Auslandsfahrten sind im Rugbysport verbreitet, trotzdem ist es für den RC Winterthur die erste. Lange hätten sie darüber geredet, sagt Berger. «Jetzt machen wir endlich mal die erste Tournee.»

Um zu erzählen, wie es dazu kam, muss er weit ausholen. Vor vielen Jahren hatte er in Weissrussland in den Ferien Dimitri kennen gelernt. Der habe dann bei Stadler Rail angeheuert und sei bald regelmässig für Weiterbildungen nach Bussnang gereist. «Und wenn er da war, hat er am Wochenende bei mir gewohnt», erzählt Berger. Schliesslich fing Dimitri in Weissrussland ebenfalls mit Rugby an. Vor einem Jahr dann trafen sich beide in Georgien an der U-20-WM. So sei die Sache ins Rollen gekommen.

«Es gibt im Rugby kein Reklamieren, und es wird nicht simuliert.»David Berger, Rugby Club Winterthur

Für das Spiel hat sich derRC Winterthur extra einen Trainingsanzug machen lassen – Berger trägt ihn als Reiseoutfit. Auch ein spezielles Trikot zum Spiel soll es geben, wenn es denn pünktlich geliefert werde.

In Weissrussland nimmt der RC Winterthur am Samstag erst einmal an einem Beach-Rugby-Turnier teil, am Montag ist der Hauptmatch, ein 15er-Spiel, also mit 15 Mann pro Team. «Am Dienstag ist dann noch Nationalfeiertag mit Parade und so. Das ist ziemlich skurril, das wollen sich die Leute noch geben», erzählt Berger. Den Termin hätten übrigens die Weissrussen selbst vorgeschlagen. «Sie können wegen des Feiertags die Brücke machen.» Und sich so von den Strapazen erholen.

Mitglied der ersten Stunde

Berger ist einer der ältesten Spieler, die aus Winterthur anreisen. Die meisten seien um die 22 ­Jahre alt. «Die nennen sich die Golden Generation.» Er frage sich nach der Saison jeweils schon, wie lange er sich das noch antun solle. «Aber dann hänge ich doch wieder eine Saison an.»

Rugby sei ein respektvoller und solidarischer Sport, schon als Kind habe ihn die Mentalität im Rugby fasziniert. «Es gibt kein Reklamieren, es wird nicht simuliert. Nur ich als Captain darf überhaupt mit dem Schiedsrichter reden.» Dagegen sei Fussball zu schauen manchmal unerträglich. Wenn man David Berger zuhört, könnte man meinen, er hätte sich diesen beinharten Sport ganz gezielt ausgesucht – hat er aber nicht. Er lief nur zufällig genau an jenem Abend ins Paddys an der Merkurstrasse, als ein paar Franzosen und ein paar Einheimische den Club gerade gründeten. «Ich fand dann, da mache ich auch mit.» (Landbote)