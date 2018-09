Mit schrägen Auftritten auf Youtube Chance für ersten Award erspielt

Zuerst Gymikollegen in Winterthur, dann gemeinsames Studium der Betriebswirtschaft an der Uni Zürich, dort mit Kollegen witzige Videos aufgenommen und auf Facebook gestellt: So hat die Comedy-Karriere von Julian Graf und Ramin Yousofzai (beide 26) begonnen.

«Wir haben den Nerv der Studenten voll getroffen»



Bald blieben von der Komikergruppe nur noch die beiden Winterthurer übrig. «Wir fanden uns selbst lustig», sagen sie und nannten sich UniGAG. Sie hatten Erfolg, wurden zu Uniparties eingeladen und als Moderatoren von Veranstaltungen gebucht.

«Wir haben offenbar den Nerv der Studenten voll getroffen», sagt Graf. Jetzt ist UniGAG für den Swiss Comedy Award nominiert, der morgen in Zürich vergeben wird. Das Duo tritt mit fünf anderen in der Sparte Online-Comedy an.

Zwei, die zusammen gehören

Seit Anfang Jahr bestreiten die beiden «Zwei am Morge», eine Morgenshow des Schweizer Fernsehen SRF für junge Leute. Sie ist auf Youtube zu sehen. «Wir dachten, das sei wieder einer dieser unzähligen Werbebriefe, als uns das Schweizer Fernsehen sie zu einem Casting einlud». Sie nahmen das gar nicht ernst. Doch dann haben sie sich gegen 30 Mitbewerber durchgesetzt.

Ihre grosse Stärke ist ihr spritziges Zusammenspiel. «Sie funktionieren als Gespann», sagt auch Christoph Aebersold. Er ist bei SRF für die jungen Formate verantwortlich. «Es nicht selbstverständlich, dass wir zu zweit so gut funktionieren, dass wir so oft zusammen sind und so ähnlich denken», sagt Graf. «Zuerst wollten das Fernsehen eine Frau und ein Mann», sagt Yousofzai.

Der erste Auftritt für SRF im vergangenen Januar.

Dabei prägen gerade Männerduos die Geschichte der Comedy. Generationen haben über Stanley Laurel and Oliver Hardy gelacht. Der Humor erwächst dabei meist daraus, dass sich zwei unterschiedliche Typen ergänzen. Yousofzai spielt den Strahlemann mit dunklem Bart und blendendem Lächeln. Graf ist gross, blond und: «Ja, klar, ich bin schlaksig.»

Wie bei vielen Komikerpaaren lebt der Witz auch vom untergründigen Konflikt zwischen beiden. Graf sagt: «Ich habe stets Angst, dass ich beim Dreh aus dem Bild falle und lehne mich deshalb am Schreibtisch nach vorne in die Mitte. Ramin stösst mich dann immer weg.»

Verlorene Frische

Die Nomination für den Swiss Comedy Award gilt nur für UniGAG, nicht für die Arbeit des Comedy-Duos am SRF. Nicht ohne Grund: «UniGAG war besser, hört man allenthalben, wenn man sich unter jungen Leuen umhört. Auch die 23-Jährige Social-Media-Kennerin Zoe Venakis stimmt dem zu «Social Media leben von der Kürze», sagt sie.

Mit kurzen Videos, die den Alltag von jungen Menschen thematisieren, feiern die beiden Winterthurer auf facebook grosse Erfolge.

Die Videos von UniGAG dauern nur rund 15 Sekunden. «Zwei am Morge» dehnt sich über acht Minuten. Es gelingt dem Duo nicht immer, seinen blitzschnellen, schrägen Witz im längeren Format auszuspielen.

Eine noch grössere Rolle spielt laut Venakis der Rahmen, der das Fernsehen vorgibt. Es verlangt Inhalte: «Die Sendung soll möglichst wochenaktuell sein», sagt Aebersold vom SRF. Laut Venakis merkt man der Sendung an, dass andere für Graf und Yousofzai die Texte schreiben. Die beiden bestätigen, dass Produzenten des Senders für sie texten: «Zudem fallen manche unsere Gags beim Schnitt raus.»

Bombige Erfolgsstatistik

Für das SRF ist «Zwei am Morge» trotz dieser Einwände ein Volltreffer. Die Sendung läuft jetzt bereits in der dritten Staffel. 12500 Zuschauer haben «Zwei am Morge» auf Youtube abonniert. Die bisher beliebteste Folge über die Rekrutenschule haben sich fast 120 000 Personen angeschaut.

Die Folge über die RS ist bislang die erfolgreichste von «Zwei am Morge».

Das Verhältnis zwischen Zustimmung auf den sozialen Netzwerken und Ablehnung beträgt 99 Prozent zu einem Prozent. Abgesehen von diesen Zahlen ist für das Schweizer Fernsehen «Zwei am Morge» von strategischer Bedeutung: «Für junge Leute sind die sozialen Netzwerke die erste Andockstation. Hier kommen sie an Infos ran», sagt Aebersold.

Aufstieg in die Wirklichkeit

Die Hauptzielgruppe von «Zwei am Morge» sind laut Aebersold die 18 bis 24-Jährigen. «Zwei am Morge» bedient diese Altersgruppe mit Inhalten. In der Machart und im Ton scheinen die Sketches jedoch eher auf 14-Jährige zugeschnitten. Graf und Yousofzai lachen: «Das kindische Element ist Teil unserer Komik. Wir geben es ohne weiteres zu: Wir sind kindisch». Das glaubt man ihnen aufs Wort, möchte aber ergänzen: auf ganz abgedrehte Art kindisch.

Ausgerechnet die beiden Social-Media-Stars träumen von einer echten Bühne mit Publikum im Saal. Trotz der Schwächen von «Zwei am Morge»: Sie hätten das Talent dazu. (Der Landbote)