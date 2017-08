Mit viel oder wenig Parkplatz?

Seit einem Monat produziert die Royal-Döner AG in ihrer neu gebauten Fabrik, am Fusse des Hegibergs, unmittelbar an der Waldgrenze. Im viergeschossigen Bau, wo rund 60 Angestellte arbeiten, werden Hackfleisch-, Scheiben- und Plätzlidöner gedreht und gespiesst, vom Lamm, vom Kalb und vom Huhn. Aber nicht nur. Die Döner-Fabrik, von der aus schweizweit gegen 800 Kebab-Stände und Restaurants beliefert werden, soll auch zum Treffpunkt werden. Teil des neuen Komplexes ist neben der Produktionshalle, den Büros und dem Vereinslokal für den alevitischen Kulturverein Winterthur nämlich auch eine Eventhalle mit 1000 bestuhlten Plätzen. Dort sollen künftig vor allem private Feiern wie Hochzeiten, aber auch Generalversammlungen von Firmen und Konzerte stattfinden.

Neues Parkfeld geplant

Die Royal Döner AG rechnet mit fünf Konzerten pro Jahr, an denen bis zu 1500 Besucher kommen und mit immerhin 50 mit bis zu 1000 Besuchern. Das bedeutet Mehrverkehr. Die 52 Parkplätze, welche die Royal Döner AG für den Fabrikbetrieb einberechnet hatte, reichen nicht für die rund 230 Autos, mit denen das Baupolizeiamt bei einem Grossanlass rechnet. Bevor die Eventhalle eröffnet werden kann, muss die Royal Döner AG in einem Konzept eine Lösung für das Parkplatzproblem aufzeigen. Dies auf Basis der Dienstanweisung, die nach Ablehnung der neuen Parkplatzverordnung vor knapp zwei Jahren nach wie vor gilt.

Im Raum stand anfangs offenbar, am Wochenende auf Parkplätze benachbarter Liegenschaften auszuweichen. Nun aber plant die Döner-Firma, auf einer nahen Wiese ein neues Parkfeld mit 218 Plätzen zu bauen. Das Baugesuch dafür liegt bis Ende Monat öffentlich auf.

Royal Döner kauft das Land

Das rund 40 auf 100 Meter grosse Stück Land an der Stegwiesenstrasse liegt neben der St. Gallerstrasse und wäre über die Stegackerstrasse erreichbar. Mit dem privaten Landbesitzer wurde vertraglich vereinbart, diesem das Land in zwei Jahren für rund 2,7 Millionen Franken abzukaufen. Dieser sah laut eigenen Angaben einst vor, dort eine eigene Fabrik zu bauen, sah wegen ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen aber schon vor Jahren davon ab.

Die Bausumme des Parkfeldes beträgt 80 000 Franken. Nähere Auskünfte zu Konzept und Betrieb der Eventhalle werde man geben, sobald die Bewilligung dafür eingegangen sei, heisst es seitens der Bauherrin.

Vor dem Umzug in den Neubau produzierte die Royal Döner AG in den Migros-Micarna-Hallen an der St.Galler-Strasse, einen Kilometer stadteinwärts. Der Wechsel an den heutigen Standort erfolgte nicht ohne Nebengeräusche. Die Stadt hatte dem Döner-Riesen, der in der Schweiz rund 60 Prozent Marktanteil hat, beim 8000 Quadratmeter grossen Grundstück den Vorzug gegeben und ihm dieses 2015 für 3,2 Millionen Franken verkauft. Beworben hatte sich auch der Tierschutzverein, der dort ein «Kompetenzzentrum» mit Auffangstation, Tierarzt-Praxis und Fachgeschäften bauen wollte. (Landbote)