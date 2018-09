Mittagsbetreuung ab Oberstufe mit Lücken

Die Nutzungszahlen der schulergänzenden Betreuung lassen aufhorchen. Während das Angebot bis in der Mittelstufe noch von fast 900 Schülerinnen und Schülern genutzt wird, sind es in der Oberstufe nur noch gerade 100.

Zwar ist nachvollziehbar, dass die Jugendlichen keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mehr benötigen, doch kann es sein, doch zumindest das Mittagessen müssten Kinder berufstätiger Eltern wohl weiter in der Schule einnehmen. Fehlt dafür womöglich das Angebot? Die Antwort lautet zumindest teilweise: Ja.

Grundsätzlich ist die Stadt Winterthur ist wie andere Gemeinden im Kanton verpflichtet, eine schulergänzende Betreuung anzubieten. Die Volksschulverordnung hält fest, an Schultagen seien von 7.30 Uhr bis 18 Uhr dem Bedarf entsprechende Tagesstrukturen zur Verfügung zu stellen, und zwar vom Schuleingang bis zur Oberstufe.

Die Schulen sind zuständig

In Winterthur organisiert die Abteilung schulergänzende Betreuung des Departement Schule und Sport die geforderten Tagesstrukturen. Allerdings nur für Kindergarten- und Primarschulkinder.

Nur gerade in vier Oberstufenschulhäusern wird ein Mittagstisch angeboten.



Der Mittagstisch der Oberstufe gehört laut einem Beschluss der Zentralschulpflege von 2011 zur Schule. Das heisst, die Schulen initiieren Mittagstische, übernehmen die Organisation oder lösen die Raumfrage. Das hat zur Folge, dass das Angebot je nach Schulhaus sehr unterschiedlich ist.

Eine Umfrage bei den Kreisschulpflegepräsidenten zeigt, dass nur gerade in vier Oberstufenschulhäusern ein Mittagstisch angeboten wird, nämlich im Hohfurri, im Oberseen, im Wallrüti und im Heiligberg. Teils gibt es die Möglichkeit, andere Angebote zu nutzen.

In Seen etwa können Jugendliche aus dem Schulhaus Büelwiesen auf Wunsch im Schulhaus Oberseen essen. Die Oberstufen-Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Rychenberg können falls gewünscht bei den Primarschülern mitzuessen.

Teils fehlt die Nachfrage

Eine Minimallösung bieten die Schulen Lindberg, Mattenbach und St. Georgen an. Es wird ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem Jugendliche Mitgebrachtes essen können.

Im St. Georgen und Mattenbach schaut ein Zivildienstleistender zum rechten. In den anderen Oberstufenschulhäusern gibt es gar kein Angebot. Laut den Kreisschulpflegepräsidenten fehlt dafür die Nachfrage. Es braucht mindestens zehn Anmeldungen, damit ein Mittagstisch zustande kommt.

Kommt ein Kind in die Sek, können sich Eltern also nicht mehr darauf verlassen, dass ihre Kinder einen Mittagstisch besuchen können. Im Schulhaus Lindberg beispielsweise hat es gar kein Platz für ein solches Angebot, wie Christoph Baumann, Präsident des Schulkreises Oberwinterthur, bestätigt.

Zumindest gibt es aber noch Hoffnung, dass sich in diesem Bereich noch etwas tut. Baumann verweist darauf, dass man in Winterthur ein neues Konzept für die Mittagsbetreuung an der Sekundarstufe erarbeiten möchte. Man wolle sich dabei auch an Lösungen in anderen Gemeinden orientieren.

So bietet etwa Meilen den Jugendlichen die Möglichkeit, unter Betreuung der Lehrpersonen in der Schule zu essen. Dabei können sie sich für eine kostenpflichtige Mahlzeit entscheiden oder etwas von zuhause zum Aufwärmen mitbringen.

Allerdings dürfte es noch eine Weile dauern, bis das Thema von den zuständigen Stellen aufgenommen wird. «Im Moment stehen andere Themen wie Wega, Schulbehördenreorganisation oder Tagesschulen im Vordergrund», sagt Baumann.

(Der Landbote)