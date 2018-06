Modernes Haus «vorbildlich integriert» ins alte Backsteinquartier

Ein Backsteinhaus weniger im Back­steinquartier an der Zug­linie in die Grüze: Letztes Jahr wurde an der Bahnstrasse 27 ein historisches Mehrfamilienhaus aus der Zeit der vorigen Jahr­hundertwende abgerissen, das an­ders als zahlreiche Häu­ser in der Nachbarschaft nicht geschützt war. Mittlerweile wurde an der exponierten Lage an den Gleisen, gut sichtbar auch vom Goldenberg aus, der Neubau fertiggestellt; in dieser ­Woche ziehen die Mieter ein.Ein Backsteinhaus weniger? Nein, denn der Neubau, obwohl viel moderner als das abgeris­sene Haus, weist ebenfalls eine Backsteinfassade auf, sogar mit farblich abgehobenen Bändern wie die umliegenden Häuser. «Es ist uns gelungen, das Haus ins Quartier­ zu integrieren», bilanziert der (Mit-)Besitzer bei der Be­sichtigung nicht ohne Stolz. Renato Giovanelli, einstmaliger ­Inhaber eines Le­bens­mittel­geschäfts an der Marktgasse und früherer Geschäftsführer der Gewerbe­vereinigung Junge Altstadt, war in dem nun abgeris­senen Haus grossgeworden.

Obwohl sich der Neubau in einer sogenannten Quartier­erhaltungszone befindet, habe die Stadt kaum spezielle Auflagen gemacht, berichtet der Eigen­tümer: Nur Hochparterrebauweise (erhöhtes Parterre über Kellern) und den Abstand zur Strasse habe man vorgegeben. Freiwillig habe er das Haus noch besser auf die Umgebung ab­gestimmt, etwa mit der Backsteinfassade, was das Projekt insgesamt um rund 10 bis 20 Prozent verteuert habe. Über dem Hauseingang wurde der Schlussstein eines alten Steinbogens in die neue Fassade eingesetzt.

Wohnungenohne Trennwände

Die acht Wohnungen (vorher vier) machen bei der kurzen Besich­tigung einen exklusiven Eindruck: hochwertige Küchen­geräte, Türrahmen aus Eichenholz, abgerundete Treppe im Treppenhaus, teilweise eigen­willige Grundrisse (mit Aus­nahme der Badezimmer keinerlei abgetrennte Räume im Dach­geschoss). Kostenpunkt: 2000 bis 2400 Franken für eine Drei-, 2400 bis 2800 Franken für eine Vierzimmerwohnung, rund doppelt so viel wie im Altbau. Die zwei Dachwohnungen mit grosser Dachterrasse, einer Besonderheit im Quartier, sind noch einmal wesentlich teurer.

Das abgerissene Haus sei inner­lich teils in einem schlechten Zustand gewesen, sagt Giova­nelli. Und überhaupt: «Ich finde, man muss nicht alles Alte er­halten, nur weil es alt ist.» Ein bisschen wehmütig ist der Besitzer aber schon. Im Treppenhaus will er in den nächsten ­Wochen noch historische ­Bilder des Altbaus aufhängen, auf­ge­nommen unter anderem von ihm und seinen drei Geschwistern. (Landbote)