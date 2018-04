Mountainbike auf Weltniveau

Die Fussballer mögen in letzter Zeit geschwächelt haben, doch in anderen Disziplinen sind Winterthurer Sportler Weltspitze.

BMX-Fahrer wie David Graf, dreifacher Weltmeister, und ­Cédric Butti, aktueller Schweizer-, Europa- und Weltmeister bei den Junioren, sind im Radsport ganz vorne mit dabei. Mit der neuen Mountainbike-Bahn, die heute Vormittag im Dättnau eingeweiht wird, erhalten sie eine moderne Trainings- und Wettkampfstrecke.

Letzten Herbst bauten die Sappeure der Panzerbrigade 11 die Winti-Line als Abschiedsgeschenk, bevor sie nach Chur abzogen. Über den Winter hat sich die Strecke, die sich neben der bestehenden BMX-Bahn vom Waldrand her hinunter schlängelt, verfestigt und hat von BMX-Experten den letzten Schliff erhalten.

Nach der Einweihung durch Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne), einem Showfahren und einem Contest ist sie ab heute Mittag offiziell eröffnet.

Internationale Turniere bald im Dättnau

Die neue Strecke entspreche den Standards des weltweiten Radsportverbands Union Cycliste Internationale (UCI), sagt Anett Köhler, Kommunikationsbeauftragte des Vereins «Powerbike», der die BMX-Anlage im Dättnau betreibt.

Internationale Turniere können somit auf der Winti-Line ausgetragen werden, unter anderem in der Disziplin Fourcross, in der vier Mountainbike-Fahrer gleichzeitig gegeneinander antreten. Ständiger Hochbetrieb wird im Dättnau deswegen aber nicht herrschen, sagt Köhler: «Wir werden sicher nicht jedes Wochenende einen Wettkampf haben.» Um den heimischen Fahrern keinen Vorteil zu verschaffen, finden die Turniere nämlich immer wieder auf anderen Anlagen statt.

Die Winti-Line ist aber nicht allein den Profis vorbehalten. Auch Amateure können sich an ihr versuchen. Für Sonntagsfahrer dürfte die Strecke allerdings eine Herausforderung sein: «Das ist kein einfacher Mountainbike-Trail», sagt Köhler. «Wenn man oben steht, wird einem als Anfänger vielleicht schon etwas mulmig.» Bei der Eröffnung erklären deshalb Experten in einer «How to Ride the Line»-Session, wie man die Winti-Line meistert.

Auch die BMX-Bahn soll moderner werden

Mit der neuen Strecke sind die Baupläne von Powerbike noch nicht vollendet. Der Rest der über dreissigjährigen Anlage soll komplett erneuert werden. Darunter sind das Klubhaus und die Parkplätze, vor allem aber die bestehende BMX-Bahn. Diese soll modernisiert werden, um ebenfalls den UCI-Standards zu entsprechen.

Seit 1984, als mit dem Bau der Anlage begonnen wurde, habe sich der Sport enorm entwickelt: «Er ist schneller, spannender und spektakulärer geworden», sagt Köhler. Für das heutige Tempo sind die Kurven im Dättnau zu eng, die Sicherheit der Fahrer wäre nicht gewährleistet. Bei internationalen Rennen erreichen die Teilnehmer zudem bereits am Starthügel eine Geschwindigkeit von rund 40 Kilometern pro Stunde.

Deshalb soll der Dättnauer Starthügel auf acht Meter Höhe aufgeschüttet werden, um den Elitefahrern das Training unter denselben Bedingungen wie am ­Turnier zu ermöglichen. Internationale Wettkämpfe wären dann im ­Dättnau auch für BMX-Fahrer möglich.

Geld von Stadt, Staat und Stiftungen

Die Kosten für den Umbau schätzt Powerbike auf eine bis zwei Millionen Franken. Einen Teil des Geldes steuern der Bund und die Stadt bei; laut David Mischler, Leiter des Sportamts, steht die Höhe dieses Beitrags aber noch nicht fest.

Für die restliche Finanzierung hofft der Verein auf private Sponsoren und Stiftungen. Konkrete Pläne sind bereits vorhanden, ein Baugesuch wurde noch nicht gestellt. «Wir sind aber in engem Kontakt mit dem Sportamt und den zuständigen Stellen», sagt Köhler.

Powerbike peilt den Herbst 2019 als Baustart an. Innerhalb eines Jahres soll der Umbau abgeschlossen sein. Über die Arbeiten auf dem Ziegelei-Areal gleich nebenan macht sich der Verein indes keine Sorgen: Die Stadt habe ihnen den Zugang zur Anlage auch während der Bauarbeiten zugesichert.

Eröffnung der Winti-Line heute um ­11 Uhr auf der BMX-Anlage ­Dättnau, Dättnauerstrasse 9a.

(Der Landbote)