Müller und Brom treten gemeinsam an

Die Sitze in den Kreisschulpflegen werden traditionell unter den Parteien nach Wählerstärke verteilt. Parteilose Kandidierende sind dadurch im Nachteil. Zu spüren bekommt dies bei den Wahlen am 10. Juni vor allem der bisherige Präsident der Kreisschulpflege Stadt-Töss. Der ehemalige Grüne wird nach den Unruhen im Brühlbergschulhaus von keiner Partei mehr unterstützt und fehlt daher auf dem Wahlvorschlag der Interparteilichen Konferenz (IPK). Die IPK hat die Aufgabe, die Sitze unter den Parteien zu verteilen. Doch Felix Müller ist nicht der einzige, dem die IPK-Unterstützung versagt bleibt.

Auch die zweite Vizepräsidentin der Schulpflege Stadt-Töss, Iris Brom, ist betroffen. Sie trat bisher jeweils für die EVP an, allerdings ohne Parteimitglied zu sein. Die EVP hat nun beschlossen, Brom nicht mehr aufzustellen. «Sie war fast 18 Jahre für uns in der Schulpflege. Nun sind wir der Meinung, dass sie Platz machen könnte für jüngere Leute, die sich für das Amt interessieren», sagt EVP-Präsidentin Barbara Günthard-Fitze. Zudem sei Brom der Partei nicht sehr nahe gestanden. «Wir haben uns offiziell von Felix Müller distanziert, sie dagegen steht hinter ihm. Für uns stimme es nicht mehr.» Die EVP tritt nun mit zwei neuen Kandidierenden sowie einem Bisherigen bei den Schulpflegewahlen an.

Müller ist enttäuscht

Iris Brom und Felix Müller haben beschlossen, gemeinsam einen eigenen Wahlvorschlag einzureichen. Von der IPK ist Müller enttäuscht. «Bislang wurden Bisherige stets unterstützt, wenn sie weitermachen wollten, selbst ohne Partei im Rücken.» Brom war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Klar ist aber, dass sie sich keiner anderen Partei anschliesst sondern parteilos antritt.

Ausser im Kreis Stadt-Töss sind bei der Verteilung der Sitz jedoch keine Kampfwahlen zu erwarten. Es treten sonst überall genau so viele Kandidierende an wie Sitze zu vergeben sind. Lediglich ums Präsidium in Seen-Töss bewerben sich mit Matha Jakob (GLP) und Beat Meier (FDP) zwei Personen. Bei den Präsidien gibt die IPK jedoch keine Empfehlung ab. (Landbote)