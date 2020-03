Musikclubs warten auf staatliche Hilfe

Wie in vielen Gewerbebetrieben ist auch in den Winterthurer Musikclubs die Ungewissheit gross. Die Schliessung muss erst einmal verdaut werden. Man meldet Kurzarbeit an und hofft auf Hilfe vom Staat. «Wir wissen rein nichts», sagt etwa Flurin Bosshard, Mitglied der Betriebsleitung beim Kraftfeld.

Um Miete, Gehälter und offene Rechnungen bezahlen oder die Bezahlung aufschieben zu können, hoffe man jetzt auf die Solidarität und das Entgegenkommen der Vermieterin und Lieferanten sowie von Bund, Stadt und Kanton. «Mit viel Glück können wir so bis Ende der Krise überleben», glaubt Bosshard.

Im Salzhaus, dem bekanntesten Pop/Rock-Lokal der Stadt, ist die Stimmung etwas gelassener: «Wir können das vorerst tragen», sagt Geschäftsleiter Michael Breitschmid. Man habe Reserven, und wenn ab dem 1. Mai alles wieder sein würde wie immer, wäre der Unterbruch kein Problem. Die Frage sei aber, was sonst noch alles passiere.

«Was wir machen, basiert darauf, dass Menschen zusammenkommen.»Michael Breitschmid

Geschäftsleitung Salzhaus.

Das Salzhaus habe rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die man jetzt noch selber sorgen könne, aber auch viele kleinere und grössere Partner, darunter die Künstlerinnen und Künstler, die jetzt alle unter Druck seien, was einen Domino-Effekt zur Folge haben könnte. Neue virtuelle Zugänge zum Publikum zu suchen, dazu sei man im Moment noch nicht gekommen. Da ist wohl auch ein Umdenken nötig. Das zumindest klingt an, wenn Breitschmid sagt: «Alles, was wir machen, basiert darauf, dass Menschen zusammenkommen.» Der einzige Ort, wo dies jetzt noch möglich ist, ist der virtuelle Raum.

Das Albani vertraue auf die versprochene Hilfe des Bundes und rechne nicht damit, Konkurs anmelden zu müssen,sagt Mediensprecherin Olivia Staub. Man sei am Warten, mehr könne man im Moment nicht tun. Ideen, wie man über Instagram oder Facebook die Leute zu Hause erreichen könnte, seien jedoch in den Köpfen schon vorhanden.

Gaswerk kaum betroffen

Das Gaswerk sei von den vier im Verein Onthur zusammengeschlossenen Musikclubs am wenigsten betroffen, sagt Fabian Seeger, Präsident des Vereins Gaswerk Kulturzentrum: Man funktioniere zum grössten Teil dank rund 150 freiwilligen Helferinnen und Helfern. «Insofern sind wir kein typischer Kulturbetrieb.» Die Kosten für die auf sechs Personen verteilten 95 Stellenprozente seien von den Subventionen gedeckt. «Im Moment sind wir daran, uns neu zu organisieren und die kommende Zeit etwa für Reparaturen zu nutzen», sagt Seeger.

In der Esse Musicbar, wo vorwiegend Jazz gespielt wird, ist das Publikum schon vor dem Bundesratsbeschluss vom Montag weitgehend ausgeblieben. Laut Co-Leiter Thomas Wicki wird der wöchentliche Newsletter, der diese Woche ausfiel, bald wieder verschickt und neu auch Musiktipps für Youtube und Fernsehen enthalten.

Da das Lokal über eine Küche verfüge, überlege man sich, jetzt für die übrigen Mieter des Zeughausareals zu kochen und die Gerichte zum Mitnehmen auszugeben. Vom Verband Gastrosuisse hat Wicki zudem den Tipp, eine Mietzinssenkung zu beantragen. Dies sei möglich, wenn das Mietobjekt nicht zweckgemäss genutzt werden könne.

«Quarantäne-Drinks»

Kreativ reagiert die Gin-Brennerei Draft Brothers auf die Krise. Sie bietet neu «Quarantäne-Drinks» an, wie die Firma mitteilt. Bestellen kann man online, die Flaschen werden nach Hause geliefert. Erhältlich sind drei Mixturen, die 39 oder 41 Franken kosten, pro Flasche gehen 2 Franken an den Verein Onthur. Die Aktion soll die Musikclubs unterstützen, aber auch den Verkauf wieder ankurbeln. Die Firma, die sonst Restaurants, Clubs und Bars beliefert, leidet unter einem Bestellungseinbruch.