Nach Brand: Haus beim Sportpark wird abgerissen

Am 17. August 2017 ist in der Scheune am Oberen Deutweg 29 ein Brand ausgebrochen, der im Dachgeschoss auch auf das Wohngebäude übergegriffen hat. Die Scheune musste wegen Einsturzgefahr sofort abgebrochen werden, beim Wohnhaus mussten Sicherungsmassnahmen getroffen werden. Die Stadt hatte allen betroffenen Mietern eine Übergangslösung angeboten. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) hat den Brandschaden begutachtet und die Schadensumme berechnet - die Brandursache konnte jedoch noch immer nicht ermittelt werden.

Der Brand am Deutweg im vergangenen August. Video: Archiv hit/far

Das Gebäude soll nun abgerissen werden, teilt die Stadt Winterthur mit. Auf dem Grundstück soll kein Wohnhaus mehr gebaut werden: Die Liegenschaft liege in der Zone für öffentliche Bauten, so die Begründung der Stadt: «Da die Gebäude somit zonenfremd sind, würde bei einem Wiederaufbau das Planungs- und Baugesetz zwar den Bestand garantieren; ein Ausbau oder eine Umnutzung wären jedoch nicht gestattet.» Die Liegenschaft liege zudem im Perimeter des «Masterplan Sportpark Deutweg», weshalb die Gebäude spätestens bei Umsetzung des Masterplans ohnehin abgebrochen werden müssten.

Ergänzung Sportpark Deutweg

Deshalb hat der Stadtrat entschieden, auf einen Wiederaufbau der Gebäude zu verzichten und die Landfläche künftig zur Ergänzung des Sportparks Deutweg zu nutzen. Entsprechend muss das Grundstück vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen werden. Für den Rückbau erhält die Stadt von der Gebäudeversicherung einen Betrag über 471 000 Franken vergütet.

Nach Brand: Rückbau des Wohnhauses Oberer Deutweg 29: Das Wohnhaus am Oberen Deutweg 29 wird nach dem Brand im August 2017 abgebrochen, und das Land wird rekultiviert. Danach wird das Grundstück zur Ergänzung des Sportparks Deutweg genutzt. Der Stadtrat… https://t.co/aeJSsZ1I7M — Stadt Winterthur (@StadtWinterthur) 19. Juli 2018

Der Stadtrat habe die Ausgaben für die bereits getätigten Sicherungsmassnahmen sowie den Rückbau des Wohnhauses und die Rekultivierung des Landes im Betrag von rund 170 000 Franken für gebunden erklärt und für den Übertragungswert vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen aus seinem Kompetenzkredit 110 400 Franken bewilligt. (far)