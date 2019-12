Neben der Hochschule entsteht eine Gross-WG

An der Wildbachstrasse 18 wird es ab Herbst 2020 eine Gross-WG geben. Die Stadt will 1,17 Millionen Franken investieren, um das Wohn- und Geschäftshaus Löwengarten zu renovieren. Der Stadtrat hat den Investitionskredit bewilligt.

Das Gebäude eigne sich bestens für studentisches Wohnen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung: Nicht nur von der Struktur her, sondern auch, weil es in der Nähe der ZHAW steht. Am Grundriss wird laut Erich Dürig, Bereichsleiter Immobilien, nichts geändert. Doch alle Zimmer werden frisch gestrichen. Ausserdem müssen teilweise Bodenbeläge aufgefrischt werden. In den Zimmern hat es überall Parkett. In der Küche und den Bädern keramische Plattenbeläge. Um feuerpolizeiliche Auflagen zu erfüllen, müssen im Haus, das 1897 erbaut wurde, pro Stockwerk zwei Holztüren durch Brandschutztüren ersetzt werden. «Das ist heutige Norm und trägt zur Sicherheit des Gebäudes bei.»

«Wir haben uns von der Woko, der studentischen Wohngenossenschaft, beraten lassen und verschiedene Standards diskutiert»Erich Dürig, Bereichsleiter Immobilien der Stadt

Im Erdgeschoss wird eine neue Küche installiert. Dort befindet sich ein grosser Aufenthaltsraum. Ein weiterer gemeinschaftlicher Raum ist im Dachgeschoss. Dieses wird neu isoliert, und es wird ein Dachfenster eingebaut. Auch die Nasszellen werden renoviert oder zusätzlich eingebaut. Die Zimmer sind auf die drei Stockwerke über dem Parterre verteilt. Für drei Studierende steht jeweils eine gemeinsame Dusche und eine gemeinsame Toilette zu Verfügung. Ein Lavabo hingegen hat es in jedem Zimmer.

Zimmer entsprechen «gutem mittleren Standard»

«Wir haben uns von der Woko, der studentischen Wohngenossenschaft, beraten lassen und verschiedene Standards diskutiert», sagt Dürig. Für studentisches Wohnen gebe es ein breit gefächertes Publikum. Nach dem Umbau stehen Studierenden 22 Zimmer zur Verfügung, die einem «guten mittleren Standard» entsprechen. Es handle sich beim Löwengarten nicht um ein Erstklasse-Hotel. Die Zimmer sind zwischen 13 und 30 Quadratmeter gross und werden netto wohl für 400 bis 600 Franken pro Monat vermietet werden. Mit der Bewirtschaftung soll die Woko beauftragt werden. Das sei ein nicht zu unterschätzender Aufwand.

Quartierverein bleibt im Löwengarten

Die Liegenschaft stand weitgehend leer. Deshalb habe die Stadt überlegt, was man daraus machen könnte, sagt Finanzstadtrat Kaspar Bopp (SP). Und: «Es gehört zu den Vorgaben der Stadt, dass sie Liegenschaften nutzen muss.» Der Löwengarten gehört der Stadt seit 1940. Es wurde etwa als Restaurant, als Jugendherberge und Asylunterkunft genutzt. Der Quartierverein Wildbach-Langgasse wird die Räume des ehemaligen Restaurants auch künftig nutzen.

Wenn alle Zimmer an Studierende vermietet werden können, rechnet die Stadt mit einem Ertrag von 109700 Franken pro Jahr. Das entspricht einer Rendite von 3,6 Prozent. «Keine Immobilienhai-Rendite», sagt Bopp. «Aber ein fairer Preis.»