Neue alte Flügel für die Dampflok-Remise

Über fünf Meter hoch und jeweils 250 Kilogramm schwer sind die vier Torflügel aus Fichtenholz. So ein Auftrag ist für die Zimmerleute der Baufirma Lerch in der Grüze nicht alltäglich. Vor einer Woche haben sie die Tore der alten Lok­remise in Bauma abgeholt, inzwischen ist das Balkenwerk weitgehend restauriert. Oder besser gesagt: originalgetreu nachgebaut, mit Feder, Nut und Holzdübeln. Denn pro Türflügel konnte meist nur einer der Balken von 1947 erhalten werden. Das Wetter und frühere Zusammenstösse mit Lokpuffern hatten das Holz zu sehr geschwächt.

Florian Vogel, der junge Projektleiter beim Dampfbahnverein Zürcher Oberland (DVZO), ist trotzdem begeistert. «Es ist selten, dass man bei Holzhandwerkern so viel Herzblut für die historische Substanz spürt», sagt er. Der 22-Jährige ist in Bäretswil aufgewachsen, nahe den Gleisen der Dampfbahnstrecke Bauma–Hinwil, und half schon mit zwölf Jahren Kohle schaufeln. Er macht derzeit im Winterthurer Büro Ibid, das auf Denkmalschutzfragen spezialisiert ist, ein Praktikum.

Grosse Ausbaupläne in Bauma

Die Lokremise in Bauma wurde 1875 gebaut und zweimal verlängert. Sie ist unscheinbar, ein Holzschuppen, jedoch ein wichtiger Zeitzeuge der ursprünglichen Bahnhofanlage. Der Dampfbahnverein, der von hier aus seine sonntäglichen Ausflugsfahrten anbietet, hat grosse Pläne: Sein Projekt Depotareal Bauma 2020 soll zeigen, wie der Bahnbetrieb im Dampfzeitalter funktionierte. Dafür sollen am Bahnhof Bauma verschwundene Gebäude «wiederauferstehen»: Eine Wagenremise (vom Bahnhof Altstetten) und eine Drehscheibe (vom Bahnhof Oerlikon) sollen Platz finden, ausserdem Kohle- und Wasserkräne.

Doch der nächste Schritt passiert am Dienstag: Dann kommen die in Winterthur reparierten Holztore an ihren Platz zurück. Die Metallbeschläge haben Vereinsmitglieder selbst aufgearbeitet. (Landbote)