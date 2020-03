Neuer Kanti-Rektor kommt aus Kreuzlingen

Arno Germann heisst der neue Rektor der Kantonsschule im Lee. Er tritt zum Schuljahr 2020/21 die Nachfolge von Rita Oberholzer an, dies teilt der Kanton Zürich am Donnerstag mit.

Germann studierte an der ETH Zürich Mathematik und absolvierte anschliessend das Lehrdiplom. Dann machte er eine kleine Tour d'Ostschweiz. Er unterrichtete an der Kantonsschule Burggraben in St. Gallen, später dann in Kreuzlingen und Romanshorn.

Zuletzt war Germann 14 Jahre Rektor an der Kantonsschule Kreuzlingen.