Neuer Tauschcontainer soll auf den ZHAW-Campus kommen

Das Tauschhäuschen hinter der Taverne am Kreuz brannte im August 2018 fast vollständig nieder. Ein 18-Jähriger hatte Feuer gelegt (der Landbote berichtete). Das Angebot der Klimaschutzorganisation Myblueplanet war bei den Einwohnerinnen und Einwohner sehr beliebt, die Solidarität nach dem Brand entsprechend gross. Bis zu 100 Personen hatten das Holzhäuschen gemäss Projektleiter Beat Bühler täglich besucht. Allerlei Dinge wechselten im Tauschhaus ihren Besitzer: vom Teddybären über die alte Hängelampe bis zum Lieblingspullover. Mit dem Projekt wollte Myblueplanet die Lebensdauer der Gegenstände verlängern und Abfall vermeiden.

So sieht der neue Tauschcontainer aus. Bild: PD

Nun hat das Team um Bühler bei der Stadt ein Baugesuch für ein neues Tauschhaus eingereicht. Genau genommen handelt es sich um einen 2.5 auf 3 Meter grossen Container aus Stahl. An einer Seite verfügt er über eine grosse Fensterfront aus Glas. Die Aussenhülle ist bereits gebaut und steht zurzeit nur wenige Meter vom zukünftigen Standort entfernt. Dieser liegt hinter dem Technikum der ZHAW an der Ecke Wildbachstrasse-Rosenstrasse. Bühler sagt: «Wir sind überglücklich, dass wir einen Standort gefunden haben, selbst wenn er weniger zentral als der alte ist.» Mehr als ein Jahr hätten sie gesucht, insgesamt 25 Orte geprüft. Bei einigen hätten sie gar keine Rückmeldung auf ihre Anfrage erhalten, an anderen Orten Absagen von den Eigentümern oder dann gab die Stadt keine Bewilligung.

Standort-Glück ist befristet

Wenn mit der Baugenehmigung alles klappt, soll der Tauschcontainer Mitte Mai eröffnet werden. «Wir verfolgen die aktuelle Situation in der Schweiz laufend», sagt Bühler. Allenfalls müssten sie die Eröffnung dann halt verschieben. Parallel zum Genehmigungsverfahren nimmt Myblueplanet den Innenausbau vor und sucht nach Freiwilligen: «Wir suchen vor allem Leute aus der Umgebung, die den Container jeweils am Morgen auf- und am Abend zuschliessen.» Bereits Ende 2021 muss der Container wegen eines Ausbaus der ZHAW erneut verschoben werden.