Neues Altersvorsorge-Modell stösst in Winterthur auf viel Zustimmung

In Winterthur sind derzeit rund 5300 Personen über 80 Jahre alt. Der Anteil an betagten Menschen in der Stadt dürfte rasch ansteigen. Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass die Zahl der über 80-Jährigen in Winterthur allein in den nächsten 15 Jahren um einen Drittel zunehmen wird.

Viele dieser Einwohnerinnen und Einwohner im fortgeschrittenen Alter leben nach wie vor Zuhause. Und laut der Studie haben die meisten auch vor, so lange wie möglich dort zu bleiben. Ein allfälliger Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim soll verzögert oder gar verhindert werden. Doch klar ist auch, dass viele dieser betagten Menschen zumindest auf temporäre Betreuung angewiesen sind. Wenn diese durch Angehörige nur bedingt oder gar nicht gewährleistet werden kann, springt in vielen Fällen die Spitex in die Lücke.

Freiwilligenarbeit fördern

Aber die Spitex kann nicht alles. Und der Bedarf an Betreuung und Unterstützung im Alter wächst rasant. Das haben auch die Initianten des sogenannten Zeitvorsorge-Modells in St. Gallen erkannt.

Ihre Idee: Rüstige Senioren kümmern sich um weniger rüstige Senioren – und erhalten als Gegenleistung eine persönliche Zeitgutschrift. Diese können sie beziehen, wenn sie später selber einmal Hilfe im Alter benötigen. Bei diesem im Jahr 2014 gestarteten Projekt geht es nicht zuletzt darum, die Freiwilligenarbeit im Bereich der Altersbetreuung zu fördern.

«Besonders erfreulich ist, dass dank des Zeitvorsorge-Modells bis heute 30 Prozent mehr Freiwillige für die Altersbetreuung gewonnen werden konnten.»Priska Muggli,

Geschäftsführerin Stiftung Zeitvorsorge, St. Gallen

Das St. Galler Zeitvorsorge-Modell stösst auch bei Winterthurer Politikerinnen und Politikern auf viel Sympathie. «Wenn jüngere Senioren älteren Senioren im Alltag helfen und ihnen diese Zeit gutgeschrieben wird, dann hilft dies mit, hochbetagten Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen», sagt EVP-Gemeinderätin Barbara Huizinga. «Zudem erhalten rüstige Rentner mit der Zeitvorsorge einen Anreiz, ihre Ressourcen sinnstiftend einzusetzen.»

Hilfe im Alltag

Sie denke da an die «ganz normale Hilfe im Alltag, zum Beispiel bei Arztbesuchen, Einkäufen, beim Ausfüllen der Steuererklärung oder auch beim Umgang mit dem Internet». Klar sei aber auch, dass der medizinisch-pflegerische Bereich weiterhin der Spitex vorbehalten bleibt.

Bereits im Dezember 2016 hatte der Winterthurer Gemeinderat ein von Huizinga mitlanciertes Postulat zu diesem Thema überwiesen. Darin wird der Stadtrat aufgefordert bis Ende 2017 zu prüfen, «ob ein System der Zeitvorsorge in der Stadt Winterthur eingeführt werden kann». Er soll zudem ein Konzept erarbeiten, wie dies umgesetzt wird, wer die Trägerschaft übernimmt und welche Rolle darin, der Stadt selbst zukommt.

Breite Unterstützung

Das Begehren erhält von Seiten der Winterthurer Politikerinnen und Politiker breite Unterstützung. «Das Anliegen der Zeitvorsorge wird, abgesehen von der SVP, von allen Parteien mitgetragen», sagt Huizinga.

Könnte das St. Galler Projekt also bald einmal auch in Winterthur Schule machen? Klar ist: Die St. Galler würde es ohne Zweifel freuen. Man hofft ohnehin, dass so viele Städte und Gemeinden wie möglich, es ihnen gleich tun. Und das nicht ohne Hintergedanken: Denn sollte jemand von St. Gallen wegziehen, so soll die Zeitgutschrift nicht einfach verloren gehen, sondern am neuen Wohnort bezogen werden können.

Höhere Lebensqualität

Das Zeitvorsorge-Modell sei aber auch noch aus ganz anderen Gründen nachahmenswert, ist Priska Muggli, Geschäftsführerin der Stiftung Zeitvorsorge in St. Gallen, überzeugt. «Zentral ist, dass es die Lebensqualität der betagten Personen, steigert. Sie sind weniger einsam und erleben die Begegnungen und Hilfeleistungen der jüngeren Senioren als beglückend und motivierend.» Das belege auch die Auswertung einer Umfrage.

«Das Anliegen der Zeitvorsorge wird, abgesehen von der SVP, von allen Parteien mitgetragen.»Barbara Huizinga,

EVP-Gemeinderätin Winterthur

Beim St. Galler Modell leisten – im Unterschied zum Modell «Kiss» (siehe Artikel unten) — ausschliesslich fitte, 60- bis 80-jährige Seniorinnen und Senioren bei betagten Personen ab 80 Jahren entsprechende Betreuungsarbeiten. Sei dies in Form von handwerklicher oder administrativer Hilfe, bei der Begleitung von Freizeitaktivitäten oder auch in Form von Fahrdiensten.

Finanziellen Rückhalt

Die St. Galler Stiftung ist inzwischen seit rund dreieinhalb Jahren aktiv. Ende 2016 standen 119 aktiven Zeitvorsorgenden 80 Leistungsbezüger gegenüber. Im vergangenen Jahr wurden so rund 7500 Stunden Zeitvorsorge-Dienste geleistet. «Besonders erfreulich ist, dass dank des Zeitvorsorge-Modells bis heute 30 Prozent mehr Freiwillige für die Altersbetreuung gewonnen werden konnten», sagt Muggli.

Bis anhin steuerte die Stadt St. Gallen, neben einer Anschubfinanzierung, jährlich 150 000 Franken an den Betrieb bei. Zudem hat sie eine Eventualgarantie von 3,4 Millionen Franken abgegeben. Denn sollte das Projekt eines Tages nicht mehr weitergeführt werden, so sollen diejenigen Personen, die bis jetzt Zeitvorsorge-Dienste geleistet haben, entsprechend entschädigt werden.

Eine ähnliche Rolle hat EVP-Gemeinderätin Huizinga auch der Stadt Winterthur zugedacht. «Die Stadt bürgt für die langfristige Einlösbarkeit der Zeitgutschriften durch Betreuungsleistungen, allenfalls über Leistungen der städtischen Spitex.» Wahrscheinlich werde zudem eine Anschubfinanzierung durch die öffentliche Hand anfänglich nötig sein, meint Huizinga.

Auch sie sieht das Projekt jedoch in einem grösseren Kontext. «Idealerweise wäre nicht die Stadt Winterthur alleinige Auftraggeberin des Zeitvorsorgemodells.» Huizinga schwebt vor, dass alle Gemeinden des Bezirks Winterthur ins Boote geholt werden können, um bei diesem Modell mitzumachen.

Unterstützung erhält Huizinga auch von der Zürcher BDP-Nationalrätin Rosmarie Quadranti. Das Zeitvorsorgemodell komme nicht nur den älteren Leuten, sondern auch dem Staat zugute, ist sie überzeugt. Denn: «Mit diesem Projekt wird die öffentliche Hand von der Finanzierung steigender Betreuungskosten spürbar entlastet.»

