Nierenspende war erfolgreich

Nach monatelangen Abklärungen im Transplantationszentrum des Universitätsspitals Zürich hat es nun geklappt: Die Jugendarbeiterin und Katechetin Monika Bosshard (60) hat der Eritreerin Hana Zerom (51) letzte Woche ihre Niere gespendet. Die beiden Frauen kennen sich aus dem Gottesdienst der Herz-Jesu-Kirche im Mattenbach («Der Landbote» berichtete). Die mehrstündige Operation verlief ohne jegliche Komplikationen, beide Patientinnen sind wohlauf. Auch wenn Hana Zerom noch schwach ist von der Operation und ihr Körper sich an das neue Organ gewöhnen muss, konnte sie diesen Mittwoch das Spital wieder verlassen.

«Ein wunderschönes Gefühl»

Für Monika Bosshard war die Spende «ein wunderschönes Gefühl», wie sie sagt: «Es ist unbeschreiblich, es fühlt sich einfach wunderbar an.» Das Leben habe sie ihrer Bekannten zwar nicht gerettet. «Aber ich konnte ihr mit der Spende eine ganz andere Lebensqualität ermöglichen», sagt sie. «Sie muss nun nicht mehr dreimal die Woche zur Dialyse gehen.»

Auch Bosshard hat das Spital bereits verlassen können und weilt zur Erholung in den Ferien. Bis Ende November ist sie offiziell krankgeschrieben. Sie fühlt sich aber gut und möchte bereits früher wieder mit Büroarbeiten beginnen. «Ich darf zwar nichts Schweres tragen, muss achtgeben, dass ich nicht umfalle und muss Stösse in die Magengegend vermeide, aber am Computer sitzen und Telefone beantworten, das geht gut.»

Für ihre selbstlose Tat wurde die Katholikin von einer Freundin beim «Prix Courage» des Magazins «Beobachter» angemeldet und ist nun eine der acht Nominierten. Die Gewinner werden am 17. November bekanntgegeben. (Landbote)