Noch eine Gelateria für die Altstadt

Mit seinem Glacewagen im Retrolook steht Daniel Kissling seit über 20 Jahren am Zürichsee. Später kamen die Gelateria Tellhof sowie der Van hinter dem Landesmuseum hinzu. Nun will Kissling in Winterthur an der Schulgasse 5 ein viertes Standbein eröffnen. Warum Winterthur? «Wo sonst, wenn nicht Winterthur?», antwortet Daniel Kissling, den es nach seiner Geburt 1977 im Kantonsspital Winterthur nur noch selten in die Eulachstadt verschlug.

Auch diesen Sommer werde man ihn vor allem am See antreffen. Möglich sei die Expansion, weil seine Schwester Susanne viel im Hintergrund macht. Aktuell suche sie etwa nach Personal für die neue Filiale: «Es arbeiten oft Mamis und Studentinnen bei uns.» Kissling schwärmt vom «schönen Charme» des «herzigen Lokals», das ähnlich daherkommen soll, wie der Tellhof: Hell, mit vielen Pflanzen und einer kleinen Spielecke. Die Glace werden vor allem über die Gasse verkauft. Gemäss Baugesuch soll es maximal zehn Sitzplätze geben. Aus dem beiliegenden Baugesuch geht hervor, dass die Betreiber im Schnitt mit 300 Gästen pro Tag rechnen.

Glace von den Palumbos

«Wir finden heraus, was die Winterthurer gerne haben», antwortet Kissling auf die Frage nach dem Angebot. Starten will er mit denselben Sorten wie in Zürich. Neben Klassikern wie Fior di Latte oder Stracciatella gibt es auch vegane Sorbets etwa mit dunkler Schokolade oder Blutorange sowie Joghurteis.

Fabio und Paolo Palumbo in den schwarzen Shirts machen die Glace, Daniel (nicht auf dem Bild) und Susanne Kissling verkaufen sie. Bild: PD

Die Gelati beziehen sie auch hier von der Firma «Amore Mio». Dahinter steht das Vater-Sohn-Gespann Paolo und Fabio Palumbo. «Sie machen Glace, ich verkaufe sie», erklärt Kissling die Partnerschaft, die mehr sei als eine reine Geschäftsbeziehung: «Wir sind zwei Familien, die wie eine sind.» Die Eröffnung findet wohl «erst» im Juni oder Juli statt: «Vielleicht ist das gar nicht so schlecht angesichts der aktuellen Situation.»

Glacemeile um Kirchplatz

Kissling ist nicht der einzige, der diesen Sommer eine Gelateria in der Stadt eröffnet. Gleich um die Ecke an der Obergasse 1 wollen Lea Bitzer und Christian Ulrich von der Seegruss GmbH ebenfalls eine Eisdiele eröffnen (der Landbote berichtete). Ebenfalls nicht weit ist der Glacewagen in der Steinberggasse. Während Bitzer und Ulrich im Winter einen Lebensmittelladen mit dem Namen «Gourmet Depot» betreiben wollen, macht Kissling für drei Monate zu. Wegen der grossen Konkurrenz macht sich Kissling keine Sorgen: «Das beflügelt das Geschäft.» Und: «Dann wird das die Glacemeile von Winterthur.»