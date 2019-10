Noch keine neuen Schulweghilfen nach der Kehrtwende des Stadtrats

Gewinner des «Lotsen-Streits» machen ein Fest

Städtische Schulweghilfen sind heute an der Tösstalstrasse (Höhe Fotomuseum), an der Kreuzung Breitestrasse/Turmstrasse, am Lindenplatz, an der Lindstrasse vor dem Kindergarten sowie an der Kreuzung Frauenfelderstrasse/Talackerstrasse zu finden. Und hochoffiziell seit August auch wieder an der Schlosstalstrasse beim Tössemer Schulhaus Rebwiesen.



Dort findet am Mittwochmittag ein grosses Fest statt, organisiert vom Elternrat. Dieser sagte dem Stadtrat vor drei Jahren dem Kampf an und ging schliesslich als Gewinner aus dem «Lotsen-Streit» hervor. Ein unabhängiges Gutachten der Beratungsstelle für Unfallverhütung klärte ein für allemal, dass der Übergang an der Schlosstalstrasse für vier- und fünfjährige Kinder nicht zumutbar sei.



Aufgrund der Studie kam es zum Meinungswechsel im Stadtrat und es wurde nun die Schulweghilfe dieses Jahr offiziell eingeführt, nachdem ein Jahr lang ein privater Dienst übernehmen musste. Gleichzeitig wurde ebenfalls wegen des Widerstands aus Töss das ganze Dossier vom Sicherheitsdepartement von Barbara Günthard-Maier (FDP) ins Schuldepartement von Jürg Altwegg (Grüne) überführt. Wer nun eine Schulweghilfe beantragen will und Unterstützung braucht: Der Elternrat Rebwiesen hilft gerne mit dem über die Jahre gesammelten Fachwissen, wie es auf Anfrage heisst.