Nur der Stadtzürcher Reformierte predigte Klartext

Die Winterthurer Reformierten nähern sich auf Samtpfoten dem Entscheid über die neue Form ihrer Kirche. Die Abstimmung am 17. Mai über eine Fusion der sieben unabhängigen Kirchgemeinden oder einen Ausbau des Stadtverbandes gibt die Richtung vor. Erst danach wird ausgehandelt, wie eine gemeinsame Gemeinde oder ein stärkerer Stadtverband im Detail aussehen sollen.

Angesichts dieser Ausgangslage wundert es nicht, dass sich an der Podiumsdiskussion vom Donnerstag in der Kirche St. Arbogast keiner der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Oberwinterthur aus der Deckung wagte. Sie könnten mit beiden Modellen leben, wiederholten alt-EVP-Stadträtin und -Nationalrätin Maja Ingold, die Pfarrerin Regula Schmid und der ehemalige Verbandspräsident Hannes Aeppli wie im Gebet. Nicht die Form der Kirche sei entscheidend, sondern ihr Inhalt, sagte auch Andreas Hurter, der als Übergangspräsident mit dafür gesorgt hat, dass aus 32 Stadtzürcher Kirchgemeinden die Kirchgemeinde Zürich wurde.

«Eine gemeinsame Kirche bringt zuerst sehr viel mehr Papier und Sitzungen», legte Hurter offen. Auch Geld sparen lasse sich mit einer Fusion nicht sofort. Die Bewirtschaftung der Immobilien, das Führen des Personals und der Finanzen mache die Anstellung von teuren Fachleuten unumgänglich. Mittel- und längerfristig spiele eine professionelle und bessere Verwaltung aber Mittel frei, die dann für neue Angebote und Projekte zur Verfügung stehen, ist Hurter überzeugt. So könnten beispielsweise einzelne Kirchen abgebrochen und stattdessen eine Überbauung mit einer Kapelle drin erstellt werden. Mit den Einnahmen und neuen Strukturen könnten die Reformierten Junge für sich gewinnen. Erste Vorteile der Fusion seien in Zürich bereits sichtbar. Heute müssten die Pfarrerinnen und Pfarrer weniger Gottesdienste anbieten und hätten mehr Zeit für die Seelsorge und andere wertvolle Arbeit.

Der ehemalige Verbandspräsident Aeppli sprach sich für Kirchen mit einem Thema statt Kirchen mit einem Standort aus. Er regte an eine Klimakirche «ins Leben zu rufen». Die Jugendlichen, die Freitags und an anderen Tagen demonstrierten seien auf der Suche nach einem Raum. Den könnten die Reformierten bieten, im Rosenberg stehe eine Kirche leer. «Das braucht Mut, wir müssten einen Moment lang tapfer sein.» Werde der Klimajugend nicht als erstes ein Benutzerreglement unter die Nase gehalten sondern lediglich ein Rahmen gesteckt, könne daraus Neues entstehen. «Wir sind steinreich», sagte Aeppli und meinte den Immobilienbesitz der sieben Kirchgemeinden. Rund 100 Millionen Franken betrage alleine der Versicherungswert der Gebäude und Häuser. Diese könnten zu fairen Konditionen vermietet werden. Das sei unbedingt nötig, denn in absehbarer Zeit werde den Reformierten das Geld knapp werden.

Nichts zu tun, ist zu kurz gedacht

«Wir könnten einfach so weitermachen», sagte die ehemalige Politikerin Ingold. Die Kirchgemeinde Oberwinterthur sei gross genug, verfüge über ausreichend Geld und könne auf engagierte Freiwillige zählen. Nichts zu tun sei aber zu kurz gedacht. Auch im eigenen Interesse müsse Oberwinterthur Solidarität zeigen mit den schwächeren Kirchgemeinden Winterthurs. Ein Schulterschluss werde der reformierten Kirche den finanziellen Spielraum verschaffen um Neues zu finden, neue Projekte, neue Visionen. Heute verteidige jede Gemeinde zu sehr ihr eigenes Gärtlein, würden Eitelkeiten und Missgunst ab und zu einer besseren Zusammenarbeit im Wege stehen. Als Einheitsgemeinde könnten die Reformierten auch ihre Stellung in der Stadt stärken, sagte Ingold. «Der Stadtrat braucht einen Ansprechpartner, nicht sieben.»

Die Zukunft der Kirche liege vor Ort, hielt Pfarrerin Schmid dagegen. Im 2.-Klass-Unterricht und im Umgang mit Seniorinnen und Senioren sei der persönliche Kontakt entscheidend wichtig. Einen Alpha-Live-Kurs in Seen oder einen Bibelkurs in Veltheim zu besuchen sei heute schon möglich. Auch beim Konfirmandenunterricht, beim Projekt Heiliges Winterthur oder beim Albanifestgottesdienst gelinge die Zusammenarbeit bereits. Eigentlich seien die sieben Gemeinden bereits eine Gemeinde, sagte Schmid. «Da ist ganz viel Reichtum da.» Auch den Stadtverband gebe es schon, dieser könne Schritt für Schritt weiter entwickelt und gestärkt werden. «Ich tendiere dazu, an etwas weiterzuarbeiten.» Sich den Verband in seiner ganzen Grösse vorzustellen beängstige sie ein wenig.

Mit Mumm oder mit Trippelschritten

Ob jemand einen Zusammenschluss lieber in Etappen oder mit einem grossen Sprung realisieren wolle, sei eine Charaktersache, legte Hurter noch einmal seine Haltung offen. Ob man den Mumm habe in kleinen Schritten vorwärts zu gehen oder «Hau-Ruck» sei eine Mentalitätsfrage.

Zum Schluss stimmten zuerst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Podium und dann die über 100 Zuhörerinnen und Zuhörer konsultativ ab über die beiden Modelle einer verstärkten Zusammenarbeit der Kirchgemeinden Oberwinterthur, Seen, Mattenbach, Stadt, Töss, Wülflingen und Veltheim. Das Resultat war ein Unentschieden sowohl an den Stehtischen im Chor der Kirche St. Arbogast als auch auf den hölzernen Bänken im Schiff. «Das gibt einer spannende Abstimmung in zwölf Wochen», fasste Jakob Bächtold, stv. Leiter des «Landboten», das Ergebnis zusammen.

