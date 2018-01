O-Bike hat Lehrgeld bezahlt

Nachgefragt

«Die Schweizer sind halt sehr anspruchsvoll»

Herr Junge, als die O-Bikes in Winterthur und Zürich auftauchten, wurden Dutzende gezielt beschädigt. Woher kam dieser Hass?

Daniel Junge: Sicher ist, dass die Markteinführung nicht optimal verlief und sich manche Städte überrumpelt fühlten. Hier gibt es vielleicht einen Mentalitätsunterschied: In Asien, wo O-Bike herkommt, probiert man neue Dinge oft einfach aus und schaut was passiert. Wir haben in denletzten Monaten aber viel dazugelernt. O-Bike hat jetzt überall Länderverantwortliche, welche die lokalen Bedürfnisse kennen.



In der Schweiz wird vor allem die Qualität der Velos bemängelt – billig verarbeitet, zu klein und ohne Gangschaltung.

Die Velos wurden für den asiatischen Markt konzipiert. Die Bedürfnisse unterscheiden sich immens. Gerade in der Schweiz sind die Ansprüche sehr hoch. Das sehen Sie am Durchschnittspreis der Velos, die hier privat gekauft werden. In Südeuropa gab es viel weniger Klagen.



Sie haben bereits grössere und besser verarbeitete Velos angekündigt. Wann fahren diese in Winterthur herum?

Diese müssen erst hergestellt werden. Wir streben den Frühsommer dieses Jahres an. Selbstverständlich werden sie dann auch in Winterthur angeboten.



Was passiert mit dem riesigen Velolager in Töss?

Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, diese Velos in anderen Schweizer Städten zu platzieren. Wir sind zuversichtlich, dass das gelingen wird, auch wenn es nach dem holprigen Start mancherorts eine gewisse Skepsis gab.



Wie oft muss eigentlich ein O-Bike bewegt werden, dass es sich rentiert?

Geschäftszahlen werden wir natürlich nicht verraten, aber zwei bis drei Fahrten pro Tag sollten es im Schnitt sein.