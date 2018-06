O-Bike zieht sich aus Europa zurück

Trotz O-Bike-Pleite: Stadt will neue Leihvelos

Die letzten, in Töss gelagerten O-Bikes sind nun verkauft. Während sich die Firma aus Europa zurückzieht, zeigt sich die Stadt offen für neue Anbieter.

Die letzten 2000 in Winterthur gelagerten O-Bikes wurden an eine Firma in Prag verkauft. Dies bestätigte der Besitzer des Lagerplatzes nahe der Autobahn in Töss. Um endlich wieder Platz zu schaffen, hatte er die Velos selber erworben und diese nun weiter verkauft. «Eigentlich hätten sie schon im April weg sein sollen», sagt der Winterthurer.



In ein bis zwei Wochen sollen die Velos nun von ihrem neuen Besitzer aus Tschechien abgeholt werden. Der hat angekündigt die Logos zu entfernen und die Velos im Ausland weiterzuverkaufen. Bald also wird Winterthur – und ganz Europa – wieder O-Bike-frei sein. Und damit auch eine der wenigen Städte ohne Leihvelo-Angebote. Wie lang, wird sich zeigen.



«Wir hatten bereits Kontakt mit verschiedenen Anbietern», sagt Sven Sobernheim, Sachbearbeiter der städtischen Verkehrsplanung. Eine Bewilligung braucht ein neuer Anbieter in Winterthur aber sowieso erst ab 150 Fahrrädern. Die Regeln, die für O-Bike aufgestellt wurden, bleiben bestehen.



Die Stadt habe grundsätzlich ein Interesse an Leihvelo-Systemen, ein neuer Versuch mit Publibike sei trotzdem nicht vorgesehen. Denn: «Wir glauben stationsgebundene Systeme sind nicht mehr zeitgemäss», sagt Sobernheim. Aktiv fördern werde man diese daher nicht mehr.