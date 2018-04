O-Bikes werden wohl bald verschrottet

Wer sein Velo rund um den Hauptbahnhof länger als 48 Stunden stehen lässt, muss damit rechnen, dass es durch die Polizei eingesammelt wird. Das passiert auch mit den Leihvelos der Singapurer Firma O-Bike. Seit Wochen stehen daher weit über 60 der gelb-silbrigen Fahrräder im Lager der Stadt.

Die Busse plus Gebühren, ingesamt 50 Franken pro Stück, hat O-Bike für die ersten rund 60 Velos zwar bezahlt, abgeholt wurden sie aber bis heute nicht. «Wir haben bereits mehrmals versucht, die Firma zu kontaktieren – vergeblich», sagt Michael Wirz, Leiter Kommunikation bei der Stapo.

Unbezahlte Rechungen

Normalerweise bleiben die eingesammelten Velos ein Jahr lang stehen bevor sie die Polizei freigibt. Da aber laufend neue O-Bikes beschlagnahmt werden, wird der Platz im Lager eng. Laut Wirz prüft die Rechtsabteilung Stadtpolizei nun, welche rechtlichen Schritte eingeleitet werden müssen, um die Velos baldmöglichst zur weiteren Verwertung freizugeben.

«Das ganze Fahrrad ist billigste Qualität, davon können wir überhaupt nichts brauchen.»



In welche Richtung die Entwicklung gehen könnte, zeigt die Situation in Schlieren. Auch dort häufen sich die O-Bikes im Werkhof der Polizei an. Sämtliche Korrespondenz bleibe unbeantwortet, sagt Stephan Knobel, Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit der Stadt Schlieren. «Die Einschreiben kommen unabgeholt zurück, die Rechnungen bleiben unbezahlt.»

Ein neues Schreiben inklusive Rechnung werde O-Bike nun polizeilich zugestellt. Städtisches Personal ziehe die Velos ein und deponiere sie im Werkhof. «Momentan wird unsere Arbeit mit Steuergeldern vorfinanziert», sagt Knobel. Ziel sei es, diese Kosten auf die Firma O-Bike abzuwälzen.

Noch keine Probleme damit hat anscheinend die Stadt Zürich. Die Rechnungen werden bezahlt, die Velos, die nach einer Woche eingesammelt werden, abgeholt, sagt Oliver Maurer, Leiter Velordnung der Stadt Zürich. Per Whatsapp-Chat stehe die Stadt im Kontakt mit einem O-Bike-Angestellten, der für die Region zuständig sei. Diese Nummer ist auch der Winterthurer Polizei bekannt. Dort reagiere aber schon länger niemand mehr.

Zu billig für Velafrica

In Winterthur übernimmt seit Januar die Brühlgut-Stiftung die Weiterverwertung der von der Polizei eingesammelten Velos. In der Velo-Werkstatt in der Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, werden die Velos auf Vordermann gebracht.

Sind sie in einem schlechten Zustand oder ist die Qualität der Velos zu schlecht, werden sie auseinandergenommen und die Ersatzteile behalten. «Normalerweise machen wir aus drei Velos ein neues», sagt Projektleiter Daniel Sommer.

«Wir bestellen eine Mulde und schmeissen alle O-Bikes direkt rein»



Bei den O-Bikes ist für ihn aber klar: «Das ganze Fahrrad ist billigste Qualität, davon können wir überhaupt nichts brauchen.» Das sieht auch die Non-Profit-Organisation Velafrica so. Diese verschifft alle Fahrräder von der Polizei der Brühlgut-Stiftung nach Afrika, wo sie vor Ort verkauft werden. «Wir haben uns entschieden, keine O-Bikes nach Afrika zu verschiffen», sagt Viveco Haffner von Velafrica.

Die Qualität sei so schlecht, dass sie schlichtweg unbrauchbar seien. Ausserdem würde die Organisation ansonsten wohl schnell zur Entsorgerin von Tausenden von O-Bikes werden und das wolle sie nicht.

Sobald die O-Bikes in Winterthur von der Stadtpolizei freigegeben werden, wird daher Folgendes passieren: «Wir bestellen eine Mulde bei der Maag und schmeissen dort alle O-Bikes direkt rein», sagt Sommer.

Da die Rahmen aus Stahl seien, werde dies aber nichts kosten. Im Gegenteil: Die Maag zahlt im Moment vier Rappen pro Kilogramm Stahl, ein O-Bike wiegt um die 15 Kilogramm.

(Der Landbote)