Oberi musste für Wülflingen zählen

2018 Stimmen holte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) am Sonntag im Wahlkreis Wülflingen, 524 mehr als seine Konkurrentin Yvonne Beutler (SP).

Gemeldet wurde das Resultat aber vom anderen Ende der Stadt. Das Wahlbüro Oberwinterthur hatte die Wülflinger Stimmen ausgezählt, wie Thomas Bolleter von der Stadtkanzlei bestätigt.

Ganzes Kader zurückgetreten

Nach der Wahlpanne vom 4. März, als im Wahlbüro Wülflingen fast 2000 Gemeinderatslisten vergessen gingen, hatte die Wahlbüro-Leiterin Beatrice Vollmer ihr Amt per sofort niedergelegt. Offenbar sind ihr weitere Kadermitglieder gefolgt.

Die Panne, die erst drei Tage später entdeckt wurde, hatte zu einer Sitzverschiebung im Gemeinderat geführt und hatte Winterthur über die Stadtgrenzen hinaus in die Schlagzeilen gebracht.

Die Wülflinger Wahlhelfer transportierten die versiegelten Urnen nach Oberwinterthur.



Um eine ordnungsgemässe Durchführung der Wahl zu garantieren, sprang am Sonntag Oberwinterthur in die Bresche. «Wir haben im Kirchgemeindehaus zwei getrennte Wahlbüros eingerichtet», sagt Wahlbüroleiter Jürg Billwiler.

Im ersten Stock wurden unter seiner Aufsicht die Oberwinterthurer Stimmen ausgezählt, im Erdgeschoss zählten zwölf Wahlhelfer aus Oberi unter Aufsicht seiner Vize-Leiterin Bea Hirsiger die Wülflinger Stimmen aus.

Ihre Urnenstandorte hatten die verbliebenen Wülflinger Wahlhelfer selbst betreut und anschliessend die versiegelten Urnen zur Auszählung nach Oberwinterthur transportiert.

Landolt wird Nachfolger

Ob zum Urnengang vom 10. Juni wieder ein Wülflinger Wahlbüro bereitsteht, ist abzuwarten. Klar ist aber, wer es leiten soll: Felix Landolt (SP), der amtierende Präsident des Grossen Gemeinderats. «Ich wurde angefragt und habe zusagt», bestätigt er.

Am Sonntag war er im Wahllokal in Oberwinterthur dabei und liess sich von Billwiller alles erklären. «Ich habe grossen Respekt vor der Aufgabe», sagt Landolt, der bisher in keinem Wahlbüro tätig war. Falls nötig, werde Oberwinterthur wieder aushelfen, sagt Billwiller.

(Der Landbote)