Obertor-Initiative zustande gekommen

Die kommunale Volksinitiative «Obertor: Boden behalten – Winterthur gestalten» ist mit 1978 abgegebenen und davon mindestens 1169 gültigen Unterschriften (bei 1201 geprüften Unterschriften) zustande gekommen. Dies teilt die Stadt Winterthur mit.

Wenn die Stadtpolizei Ende 2020 vom Obertor ins neue Polizeigebäude zieht, werden 6100 Quadratmeter frei. Ein Komitee - bestehend aus AL, SP, Grünen, Mietverband und IG Obertor - will dem Stadtrat per Initiative Leitplanken für die Umnutzung des Obertors setzen. Die Initianten fordern, dass das Areal im Besitz der Stadt bleibt und lediglich im Baurecht abgegeben wird. Zudem sollen mindestens die Hälfte der Geschossflächen profitfrei vermietet werden.

Der Stadtrat muss dem Grossen Gemeinderat innert vier Monaten seit der Einreichung der Initiative, das heisst bis zum 20. August 2018, eine Weisung vorlegen. Darin wird zur rechtlichen Gültigkeit, zum Inhalt des Volksbegehrens und zum weiteren Vorgehen Antrag gestellt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Frist beträgt gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte vier Monate, da die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung eingereicht wurde. (far)