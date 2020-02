Oberwinterthur startet früh in die Fusionsdiskussion

Der Fahrplan des Stadtverbandes sieht drei Anlässe vor, mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion Mitte März. Anschliessend entscheiden die Mitglieder über die künftige Struktur der Evangelisch-reformierten Kirchen Winterthur. Sie können das Ziel ausgeben, die sieben Kirchgemeinden zu fusionieren oder den Stadtverband auszubauen.

Die öffentliche Diskussion beginnt am Donnerstag in Oberwinterthur. Das wäre nichts Besonderes, wäre die Gemeinde nicht die einzige, die ein eigenes Podium organisiert. Einer Gruppe von Oberwinterthurern gehe es darum, möglichst früh möglichst viele Mitglieder zu erreichen, sagt Kirchenpflegepräsidentin Ursula Wegmann. «Wir wollten das Thema nicht erst kurz vor der Abstimmung zur Diskussion bringen.» Das Datum des Podiums in Oberwinterthur sei festgelegt worden, bevor der Stadtverband seine Agenda und Daten bekannt gemacht habe.

Keine Konkurrenz

Konkurrenzieren wolle Oberi den Verband nicht, sagt Wegmann. «Wir glauben, dass unsere Podiumsdiskussion eine gute Ergänzung ist.» Es sei wichtig, über die Varianten zu debattieren, bevor das Abstimmungsbüchlein verteilt werde. In der Kirche St. Arbogast werden Andreas Hurter (Übergangspräsident der Kirchgemeinde Zürich), Hannes Aeppli (ehemaliger Verbandsvorstand), Maja Ingold (ehemalige EVP-Stadt- und -Nationalrätin) sowie Regula Schmid (Pfarrerin Oberwinterthur) über die Vor- und Nachteile von Fusion und Verband diskutieren. Moderiert wird die Diskussion von Jakob Bächtold (stv. Chefredaktor «Landbote»).

Podiumsdiskussion zur Zukunft der Reformierten Gemeinden, Kirche St. Arbogast Oberwinterthur, Donnerstag, 19.30 Uhr.