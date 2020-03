Oberzelg, oder wie man es besser macht

Für ihre Gartenstadtqualitäten lässt sich die Stadt Winterthur gerne feiern, obwohl sie diesen Grundbaustein oft verrät, indem sie vor den Forderungen der Immobilienwirtschaft einknickt. Aber auch die hundert Jahre alte Gartenstadt der Moderne wirkt mit ihren Vorgärtchen, mit den geometrischen Erschliessungen und Häuserzeilen aus heutiger Sicht ziemlich einfallslos.

Und als totale Bankrotterklärungen gegenüber den Idealen der Gartenstadt kommen einige aktuelle Wohnüberbauungen von Grossinvestoren daher. Die Aussenräume sind seelenlos, ausgehungert und standardisiert. Sie und die Bewohnerinnen und Bewohner sind Opfer von Effizienz und Rendite.

Geprägt von der Töss

Dabei ginge es auch anders. Das demonstriert die Wohnsiedlung Oberzelg der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) im Sennhof. Die Zürcher Architekten Esch Sintzel haben festgestellt, dass das Gelände beim Bahnhof Sennhof durch das Fliessen der Töss geprägt ist. Konsequent denken sie auch die Bauten und den dazwischen liegenden Aussenraum als zusammengehörig, wobei die Stellung der Bauten einen schwingenden Freiraum begrenzen. Krümmungen und Winkel prägen den Verlauf des Innenraums.

Als Folge ergibt sich in der Siedlung eine Sequenz von Gassen und Plätzen. Das spürt man körperlich. Die Fassaden kommen einander näher und gehen wieder auf Distanz und erlauben so die Ansiedlung eines Spielplatzes, während die Gassen mehr Verkehrswege sind, begrenzt durch die Mauerabsätze der Vorgärten der Hochparterrewohnungen. Den Wohnungen im Obergeschoss sind Loggien vorgelagert. Sie prägen die dreigeschossigen Binnenfassaden als horizontale Bänder, getaktet durch den vertikalen Rhythmus der Betonstützen, die räumliche Kontinuität schaffen.

Italianità im Sennhof

Erinnern die Pfeiler an die Arkaden italienischer Bauten aus den 80er-Jahren, so scheint die konvexe Krümmung der Wand, die den Sitzplatz der Loggia erweitert, wie das Resultat einer barock formenden Kraft. Aber nicht nur das mutet italienisch an: die hochstehenden Fenster mit den dunkelgrünen Läden ebenso, auch das Farbkonzept mit den erdfarbenen Geschossstreifen. Und vom Bahnhof her kommend betritt man einen geteerten Platz, einseitig gefasst durch die Kopfbauten der Siedlung, was eine Torsituation andeutet. Dazu passt die diskrete Anspielung auf Monumentalität – dies in feiner Übereinstimmung mit der öffentlichen Funktion des Dorfladens im Sockelgeschoss.

Spielen als Abenteuer

Die Differenzierung wirkt nicht nur in der Fassadenschicht, sie wird auch im Innern der Siedlung fortgeführt. Mutet der Forumsplatz noch leicht städtisch an, so dienen die Binnenplätze ganz den Spielaktivitäten der Kinder. Die Konstruktion der Spielgeräte ist beeindruckend. Sie animieren in ihrer Verschiedenartigkeit Gross und Klein zum Spielen. Erwachsene und Kinder kommen in Kontakt mit Holz, Wasser, Kies und Sand, bauen, klettern, rutschen und fallen hin. Bei der Gestaltung wurden Kinder miteinbezogen. Gesäumt sind die Spielzonen und Gassen von Bäumen, sie begleiten bis an den südlichen Rand der Siedlung, wo sich der Raum auf ein Fussballfeld öffnet.