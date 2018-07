Obstdiebe sind in öffentlichen Anlagen offiziell willkommen

Alte Sorten, Beeren und Konsorten

Hier darf man ungestraft pflücken

Fünf Orte gibt Stadtgrün an, wo man sich bedienen darf: Im östlichen Teil des Grüzefelds beim Weiher stehen einige Obstbäume vor allem mit alten Sorten der Stiftung Pro Specie Rara.



Die Birnen sind jedoch noch nicht ganz reif, wie ein Augenschein zeigte. Auch auf der Schenkelwiese in Wülflingen hat Stadtgrün in den letzten Jahren Hochstammbäume mit alten Sorten gepflanzt. Bitte beim Pflücken darauf achten, keine Äste abzubrechen und die Bäume nicht zu verletzen. Eine stabile Leiter mitzunehmen, kann von Vorteil sein.



Einige Obst- und Kirschbäume stehen auch im Eulachpark. Wer unsicher ist: Städtische Bäume sind alle im Baumkataster eingetragen (online) und tragen eine Plakette mit Nummer.



Im weiteren sind auch viele Beeren reif in den beiden Naturgärten Loorstrasse (in Veltheim) und Lindberg (bei der Holzkorporation Oberwinterthur). Der Naturgarten Lindberg ist erst ein Jahr alt und hat sich prächtig entwickelt. Und: Die Feuerstelle wird so benutzt, wie man es erhofft hatte - mit Rücksicht auf die Natur und die Nachbarn.m