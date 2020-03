Offen, halb offen, mit und ohne Lieferung

Ein virtueller Spaziergang über den Märtplatz Andelfingen zeigt: So divers wie die Läden sind auch die Massnahmen, die sie ergreifen können. Die Papeterie am Platz im Weinländer Bezirkshauptort etwa liefert neu Spielzeug, Bastelzeug und Co. nach Hause, und auch beim ebenfalls geschlossenen Schuhgeschäft wenige Meter weiter können Schuhe im Internet bestellt werden. Allerdings muss man sie zwecks Anprobieren ganz analog im Laden abholen.

Und was tun die Läden, die Lebensmittel über die Theke verkaufen? Beim Weiterschlendern kommt die Bäckerei Gnädinger in Sicht. Sie hat am Wochenende weniger lange geöffnet als sonst, heisst es auf der Website. Das zugehörige Café Gans ist geschlossen. Die Bäckerei Kuhn gleich hinter dem Bahnhof ist zwar offen, lässt aber maximal drei Kunden aufs Mal rein, und auch Sitzplätze gibt es keine mehr.

Die Konditorei Voland mit ihren sieben Filialen, unter anderem eine in Bauma, lässt die Geschäfte offen und schliesst den Restaurationsbetrieb.Vollenweider verkündet auf der Website in riesigen Buchstaben «We’re open», weiter unten und deutlich kleiner findet sich der Zusatz «ausgenommen Cafés». Andere Betriebe derselben Branche bauen ihr Angebot sogar aus und bieten auf bestimmte Distanzen einen Lieferservice an.

So etwa der Lyner Beck, der seine Backwaren über die Brot-Post – ein Projekt von Bäckereien und der Schweizerischen Post – verschickt. «Seit Sonntag und dem Bundesratsentscheid am Montagabend ist die Nachfrage nach Brotlieferungen via Brot-Post massiv gestiegen», schreibt Projektleiter Christoph Gfeller auf Anfrage. Dies gelte sowohl für Brotesser wie auch für Bäckereien, die mit ihnen zusammenarbeiten wollten.

Markus Meny hat Glück gehabt: Er konnte sein Geschäft, die Vinothek Gran Reserva an der Neustadtgasse in Winterthur, gestern nach nur einem halben Tag wieder aufschliessen. Als Meny merkte, dass seine Mitbewerber rundherum wieder aufmachten, wählte er die Nummer der Corona-Hotline, um ganz sicher zu sein. Offenbar fallen Weinhandlungen und Schnapsläden wie andere Lebensmittelläden nicht unter die Einschränkungen. Nur auf Degustationen und andere Events müssen sie vorerst verzichten.

Gemüsekiste statt Markt

Auf Auslieferung setzten auch einige Metzgereien. Niedermann lässt seine Filialen in Schaffhausen und Laufen-Uhwiesen zwar offen, bietet aber zusätzlich einen Heimlieferservice an. «Damit auch unsere Chauffeure optimal geschützt sind, wird die Ware im Briefkasten deponiert», heisst es auf der Facebook-Seite. Auf demselben Kanal kommuniziert die Metzgerei Würmli AG mit Filialen in Elgg und Neftenbach, dass ihre Filialen geöffnet sind. Sie zeigt dort aber auch, wo und wie Mittagsmenüs und anderes aus dem Sortiment bestellt werden können.

Gedanken machen müssen sich auch Landwirte, die ihre Waren normalerweise auf Märkten vertreiben. Der Selbstpflückhof in Dachsen zieht in der Corona-Krise ein neues Angebot auf: Lieferung in Kisten. An drei Tagen in der Woche werden Gemüse, Obst aber auch Eingemachtes und Tulpen geliefert – «etwas für die Seele», schreiben die Hofbetreiber auf ihrer Website. Die Beispiele sind als solche gedacht, keineswegs als abschliessende Liste. Wer Schoggi, Brot, Fleisch und Gemüse beim Lieblingshändler kaufen will, macht darum am besten einen (virtuellen) Spaziergang.