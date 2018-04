Oh, wie schön ist Panama? Fussballbildschön.

«Oh, wie schön ist Panama», dachte sich der kleine Bär in Janoschs Kinderbuch sehnsüchtig, als er an einer leeren Holzkiste mit Panama-Stempel schnupperte, die er gerade aus dem Fluss gefischt hatte: Sie duftete noch nach Bananen. Ferienstimmung mit Glacé, Sonnencréme und Strand sollen auch die Portraits der panamaischen Fussballnationalmannschaft verströmen, die der Winterthurer Illustrator Samuel Jordi für das alternative Sammelalbum «Tschuttiheftli» gezeichnet beziehungsweise gestreut hat. Die Gesichtszüge und Konturen seiner Panameños hat Jordi nämlich über eine Skizze auf Papier mit Sand nachgezogen, über einem Lichtkasten. Eine Technik, die er für die Vorausscheidung des Künstler-Wettbewerbs bereits ausprobiert hatte, als er mit Puderzucker (aka Kokain) den argentinischen Fussballgott Diego Maradona portraitierte. «Die Technik ist interessant, braucht aber auch viel Geduld und vor allem eine ruhige Hand», sagt er. Sein Team, das ihm die Jury zugeteilt hatte, streute Jordi während den Strand-Ferien auf der Kanaren-Insel La Gomera – entspannt, inspiriert und mit der Sonne im Gesicht. «Ich wusste, dass ich nicht irgendwelchen Fussballstars gerecht werden musste. Panamas Spieler kennt definitiv keiner», sagt er. Nun blicken Luis Tejada, Blas Perez und Gabriel Gómez von verblichenen Holztäfelchen, Steinen oder Fötzelchen, wie sie an Sandstränden zerstreut herumliegen, dem grossen Turnier entgegen.

Cristo hebt ab

Einen optisch harten Kontrast dazu gibt das Matchposter, das Balthasar Bosshard entworfen hat: Auf feuerrotem Grund erhebt dort ein doppelköpfiger Cristo Redentor seine Schwingen und starrt weggetreten ins Leere. Dabei schaut er, das Wahrzeichen Rio de Janeiros, lediglich voraus auf das Gruppenspiel zwischen Serbien und Brasilien. Der Doppeladler von Serbiens Wappen ist dafür quasi in ihn gefahren. «Es soll die Zusammenkunft zweier Länder und Teams zeigen, nicht das Duell», sagt Bosshard, ein bekennender Brasilien-Fan, der ein Faible für düstere psychodelische Motive hat. Dass ihm nach dem Wettbewerb nicht ein Team zugeteilt wurde, war ihm noch so recht: «Ich gestalte am liebsten Plakate.»

0:6. Im Testspiel gegen die Schweizer Nati hatte Panama wie eine Fussball Bananen-Republik gespielt. Jordi hat es sich auch angeschaut. «Man sieht die Gesichter der Spieler definitiv mit anderen Augen, wenn man sie mehrmals gezeichnet hat», sagt er. Gleichwohl drückte er der Schweiz die Daumen.

Für beide Illustratoren, die ihre Atelies am Lagerplatz haben, ist das Mitwirken bei Tschuttiheftli mehr als eine nette Einstimmung auf die WM. Die beiden haben sich gegen 500 Bewerber aus 60 Ländern durchgesetzt. Das Sammelheft, das vor zehn Jahren lanciert wurde, sind neben den 60 Verkaufsstellen in der Schweiz auch in Deutschland, Österreich und neu auch in England (online) erhältlich. «Winterthur und die Challenge League sind schön und gut, aber ein bisschen internationale Aufmerksamkeit tut definitiv gut!», sagt Jordi.

Mit 7,5 Millionen Bildern hat Tschuttiheftli die Auflage in diesem Jahr nochmals gesteigert. Nettes Detail: Gedruckt, gemischt und abgepackt werden die Sticker in der italienischen Stadt Modena, bei einer Druckerei, die ein gewisser Antonio Panini leitet, Sohn des Guiseppe Panini. Dieser hatte den Kult um das Panini-Bildli-Sammeln einst begründet. (Landbote)