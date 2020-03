Pannen-Weisung lässt auf sich warten

Beim Auszählen von Taxigesetz und Steuerinitativen unterliefen den Wahlbüros von Wülflingen und Seen Anfang Februar mehrere Fehler. Am Ausgang der kantonalen Abstimmungen änderten die Korrekturen nichts, doch für Winterthur waren die falschen Ergebnisse eine Blamage.

Schon zwei Jahre zuvor war es bei Wahlen und Abstimmungen zu mehreren Pannen gekommen. Im Juli 2018 hatten drei Gemeinderat vom Stadtrat darum Vorschläge gefordert, wie die aus dem Jahr 1973 stammende Verordnung zur Organisation des Wahlbüros überarbeitet werden könnte. Nötig seien organisatorische und qualitätssichernde Massnahmen wie die Sicherstellung des Vieraugenprinzips und Plausibilisierungskontrollen.

Nötig oder nicht?

Die Überweisung des Postulats von Urs Glättli (GLP), Tobias Brütsch (SVP) und Urs Hofer (FDP) war im Gemeinderat umstritten. Für eine neue Verordnung waren SVP, FDP, GLP und EVP. Dagegen stimmten SP, Grüne/AL und die CVP/EDU. Während die Befürworter das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in Gefahr sahen, hielten die Gegner eine Anpassung für überflüssig. Nicht die Verordnung sei Ursache der Fehler, sondern Menschen und Maschinen. Die damalige Ratspräsidentin Annetta Steiner (GLP) musste das Ergebnis auszählen lassen. 27 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stimmten für die Überweisung an den Stadtrat und 26 dagegen, 2 enthielten sich.

Entwurf in Arbeit

Im Juli 2019 beantwortete der Stadtrat das Postulat und stellte eine neue Verordnung für Ende Jahr in Aussicht. Es gelte die «nicht klar geregelten Verantwortlichkeiten zu klären» und die Rollen und Aufgaben zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen «zu schärfen», schrieb das Departement von Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), der für die Wahlbüros verantwortlich ist. Ganz ähnliche Worte benutzte die Stadt auch nach den jüngsten Pannen bei Taxigesetz und Steuerinitiativen.

Die Probleme in den Kreiswahlbüros und im Zentralwahlbüro sind 2020 also dieselben oder doch sehr ähnliche wie schon 2018. Die versprochene neue Verordnung aber lässt auf sich warten. «Ein Entwurf ist in der Schlussphase der Erarbeitung», sagt Andreas Friolet, Stellvertretender Kommunikationschef der Stadt. Dabei handle es sich um einen Erlass, der die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten regeln werde. «Auf den Betrieb in den Wahlbüros hat er indirekte Auswirkungen.»

Direkter auf den Betrieb in den Wahlbüros auswirken wird sich laut Friolet die Überarbeitung und Aktualisierung von Handbüchern und Merkblättern. Diese Arbeiten seien im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Als Basis dient eine Analyse der Stadtkanzlei, die 60 Massnahmen definiert, mit denen sich das Risiko von Fehlern vermindern lässt. «Die zentralen Aufgaben in Bezug auf die risikoreichsten Wahlen, die Proporzwahlen, wurden rechtzeitig umgesetzt», sagt Friolet. Weitere Anpassungen könnten erst vorgenommen werden, wenn die neue Verordnung rechtskräftig sei.

Bis dahin dürfte es dauern. Der Stadtrat will seinen Vorschlag für die neue Verordnung in die Vernehmlassung geben, bevor er ihn dem Gemeinderat vorlegt. Wahlbürovorstände, die Verwaltung, die Parteien und weitere Beteiligte sollen ihre Sicht einbringen können.

Dringlichkeit nicht erkannt

Postulant Urs Glättli hat zur langen Wartezeit eine deutliche Meinung: «Es wird weiter geschlampt.» Für ihn ist unverständlich, warum der Stadtrat die Dringlichkeit für eine neue Verordnung nicht erkannt hat. «Der Handlungsbedarf ist offensichtlich und die politischen Verantwortlichkeiten sind glasklar.» Glättli ist überzeugt, dass sich mit besseren Regeln die Zahl der Fehler und Pannen im Vorfeld und beim Auszählen von Wahlen und Abstimmungen reduzieren lässt.