Parkplatzverordnung: Hauseigentümer sind unzufrieden

In einer Mitteilung zeigt sich der Hauseigentümerverband unzufrieden mit der verabschiedeten Winterthurer Parkplatzverordnung. Der Verband habe sich während der Vernehmlassung mit «moderaten» Verbesserungsvorschlägen eingebracht. Leider seien diese Vorschläge nicht aufgenommen worden.

«Dies ist eine bürokratische Überregulierung»Hauseigentümerverband

Die am Montag beschlossene Parkplatzverordnung beschränke die Anzahl Autoabstellplätze bei Einfamilienhäusern zu stark, schreibt der Verband. «Der Eigentümer wird gezwungen, seine Autos in der blauen Zone abzustellen.» Dies belaste den öffentlichen Raum und erhöhe den Druck auf die Parkplätze in den blauen Zonen weiter.

Die Verordnung zwinge die Hauseigentümer ausserdem, auf ihrem Grundstück Veloabstellplätze zu erstellen, die in der Regel auch überdacht werden müssten. «Dies ist eine bürokratische Überregulierung», findet der Hauseigentümerverband.

Referendum wird erwogen

Der Gemeinderat hatte die Verordnung mit 54:3 Stimmen gutgeheissen. Bürgerliche und linksgrüne Parteien hatten sich in langen Verhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt. Dieser beschränkt die Zahl der Parkplätze bei Neubauten zwar stärker, als der Kanton dies für Städte wie Winterthur vorschlägt. Auf der anderen Seite erhalten Unternehmen und Private durch zahlreiche Ausnahmeregelungen wieder mehr Freiheiten.

Ob der Hauseigentümerverband das Referendum gegen den Entscheid des Gemeinderates ergreifen und eine Volksabstimmung verlangen wird, sei noch nicht definitiv entschieden, sagt Geschäftsführer Ralph Bauert. Aber: «Ich gehe nicht davon aus, dass wir das Referendum ergreifen werden.» (dh)