Parlament liebäugelt mit Deutschförderung für Migrantenkinder

Die Unterstützung ist deutlich: Bis auf die SVP und die CVP haben Parlamentarier aller Fraktionen die Interpellation zur Deutschförderung im Vorschulalter mitunterzeichnet. Eingereicht von SP, Grünen/AL, GLP und FDP regt der Vorstoss an, in Winterthur die Einführung des sogenannten Basler Modells zu prüfen. Der Kanton Basel Stadt gilt als Pionierkanton in der sprachlichen Frühförderung. Seit 2013 gilt in Basel ein selektives Obligatorium für Deutsch vor dem Kindergarten. Das bedeutet, dass Eltern ein Jahr vor der Kindergartenanmeldung einen Fragebogen zugesandt erhalten, mit dem der Förderbedarf der Kinder abgeklärt wird.

Busse für fehlbare Eltern

Bestehen erhebliche Defizite, sind die Eltern verpflichtet, ihre Kinder während 38 Schulwochen an zwei Halbtagen pro Woche in eine Sprachspielgruppe oder eine Kinderkrippe zu schicken. Die Kosten übernimmt die öffentliche Hand, bei Versäumnissen werden die Eltern gebüsst.

Im letzten Jahr hätten in Basel 40 Prozent der Kinder im fraglichen Alter eine solche Spielgruppe besucht, schreiben die Winterthurer Interpellanten in ihrem Vorstoss. Und sie zitieren eine Studie der Universität Basel, die den positiven Einfluss der Spielgruppen auf fremdsprachige Kinder bestätigt. Vom Stadtrat wollen Sie nun wissen, ob er sich vorstellen kann, eine Deutschförderung im Vorschulalter einzuführen, vorerst als Pilot-Projekt. Auch Angaben zu den Kosten und zu gesetzlichen Grundlagen des Obligatoriums soll der Stadtrat zusammentragen.

Vom Kantonsrat abgelehnt

Das Thema ist im Kanton Zürich nicht mehr neu. Mitte April hatte sich der Kantonsrat gegen einen Vorstoss ausgesprochen, der die Einführung und Finanzierung des Basler Modells verlangte. Zwar herrschte bei der Problemanalyse Einigkeit: Zu viele Kinder starten mit ungenügenden Deutschkenntnissen in ihre schulische Laufbahn. In den Details wurden sich die Parteien aber nicht einig. Kritisiert wurde etwa die Selbstdeklaration der Eltern, die für die Erfassung der Sprachkompetenzen das falsche Mittel sei. Oder die Kosten, die im Kanton Zürich auf 20 Millionen Franken geschätzt wurden. Auch Gegenvorschläge, etwa eine ärztliche Abklärung von Entwicklungsdefiziten, lehnte der Kantonsrat ab. (mcl)