Parlament will bei den Zulagen fürs Stadtpersonal genau wissen

Bei den Leistungszulagen fürs Personal ist die Stadt Winterthur nicht eben knausrig. Das ergab Mitte Januar eine Recherche des Landboten. Bis zu 10 000 Franken können einzelne Stadtangestellte bekommen, wenn sie besondere Leistungen erbracht haben.

Dieser Betrag wird zwar selten ausgeschöpft, mit rund einer halben Million Franken pro Jahr an Gesamtausgaben machte die städtische Verwaltung in den letzten fünf Jahren aber sehr regelmässig von der Möglichkeit des finanziellen Zückerchens Gebrauch.

Stabile Mehrheit

Und sie tat es weitgehend in eigener Kompetenz und ohne Aufsicht. Denn der Gemeinderat hatte über Jahre keinen Einblick in die ausbezahlten Zulagen, die in der Jahresrechnung nicht separat aufgeführt wurden. Erst im November 2019 wurde erstmals in einem eigenen Bericht darüber Auskunft gegeben.

Diese Praxis ist nun einer Rechts-Mitte-Koalition nicht transparent genug. In einer von SVP-Gemeinderat Tobias Brütsch verfassten Motion verlangt die SVP zusammen mit FDP, GLP, CVP und EVP, diese «Lohnmassnahmen» in der Jahresrechnung auszuweisen. Wird die Motion im Gemeinderat für erheblich erklärt, und danach sieht es aus, muss der Stadtrat die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend anpassen.

Durchschnittlich 1000 Franken

An der Zulagenpraxis selbst ändert das nichts. Sie müssten weiterhin im Rahmen des bewilligten Budgets einer Produktgruppe oder ihrer Reserve finanziert werden. Auch die Höhe bliebe unverändert. Im Durchschnitt betrugen die Zulagen im Jahr 2018 rund 1060 Franken pro Person. 480 Mitarbeitende wurden damals berücksichtigt und 0,16 Prozent der Lohnsumme für die Zulagen aufgewendet.